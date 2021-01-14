 

Мнение: Критерий

14.01.2021, 3:34, Разное
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Турция хочет создать условия для сосуществования в Нагорном Карабахе без необходимости миротворческих сил, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы хотим создать условия, которые обеспечат сосуществование в Нагорном Карабахе без необходимости в миротворческих силах или наблюдательной деятельности. Когда это произойдет, надеюсь, мы еще раз продемонстрируем миру конструктивные результаты турецко-российского партнерства», — написал Эрдоган в своем Telegram-канале.

В переводе на русский это означает, что Турция озвучивает приемлемую для себя цель второго этапа карабахской войны прошлого года. Первый завершился победой Азербайджана и вводом российского контингента миротворцев. Второй этап должен завершиться их выводом. По сути, это критерий победы Турции на Кавказе – Карабах должен стать азербайджанским, российский контингент должен быть выведен. Будет достигнут этот результат – можно будет говорить полной и безоговорочной победе Эрдогана в этом регионе.

Политики не очень любят таких четких определенностей, стараясь маскировать реальные цели своих действий. Публичное обозначение их означает либо крайнюю степень авантюризма, либо уверенность в результате. А Эрдоган на авантюриста, в общем-то, никогда не был похож.

Источник: Эль Мюрид



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