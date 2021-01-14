 

Нетаньяху завел канал в Telegram на русском

14.01.2021, 3:24, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху начал вести канал в мессенджере Telegram на русском языке, в канале за день уже опубликовано несколько сообщений.

В описании канала netaniahurus сообщается, что это официальный канал премьера Израиля. Подлинность этой информации подтвердил РИА «Новости» советник Нетаньяху и глава кампании партии «Ликуд» на русском языке Дмитрий Гендельман.

«Это не первый канал Биньямина Нетаньяху на русском языке. Его русскоязычная страница в Facebook существует больше шести лет и является самой популярной среди израильских политиков. Открытие Telegram-канала связано с ростом популярности этой площадки среди пользователей, и для Биньямина Нетаньяху это доступ к новой аудитории», – отметил советник израильского премьера.

В канале планируется публиковать всю важную информацию, освещающую работу премьера, добавил он.

Ранее официальный канал в Telegram завел президент Турции Тайип Эрдоган, сейчас на него подписаны свыше 213 тыс. человек.

В январе основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что за первую неделю января число активных пользователей превысило 500 млн человек в месяц.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.09 / ЕС дал Джонсону три недели на отзыв законопроекта, предполагающего отказ от обязательств по брекситу

28.09 / Названа дата встречи Макрона с Тихановской

31.07 / Кравчук предложил «особую систему управления» в Донбассе

16.09 / “На Таню похож”. 75-летний Петросян впервые показал сына от 31-летней жены

10.08 / Германия поддержала фирмы, которым США угрожают из-за «Северного потока – 2»

11.11 / В «Совхозе имени Ленина» раскритиковали Грудинина за выселение клуба пенсионеров

11.01 / В 2021 году Украина должна выплатить 585 млрд грн по внешнему госдолгу – Минфин

29.06 / Греф сравнил эпидемию коронавируса с дефолтом 1998 года

26.08 / Зеленский мог знать о спецоперации по задержанию боевиков ЧВК “Вагнер” с марта – координатор

02.12 / Сингапур первым в мире разрешил продажу искусственной курятины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска