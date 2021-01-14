Нетаньяху завел канал в Telegram на русском

14.01.2021, 3:24, Новости дня

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Израильский премьер Биньямин Нетаньяху начал вести канал в мессенджере Telegram на русском языке, в канале за день уже опубликовано несколько сообщений.

В описании канала netaniahurus сообщается, что это официальный канал премьера Израиля. Подлинность этой информации подтвердил РИА «Новости» советник Нетаньяху и глава кампании партии «Ликуд» на русском языке Дмитрий Гендельман.

«Это не первый канал Биньямина Нетаньяху на русском языке. Его русскоязычная страница в Facebook существует больше шести лет и является самой популярной среди израильских политиков. Открытие Telegram-канала связано с ростом популярности этой площадки среди пользователей, и для Биньямина Нетаньяху это доступ к новой аудитории», – отметил советник израильского премьера.

В канале планируется публиковать всю важную информацию, освещающую работу премьера, добавил он.

Ранее официальный канал в Telegram завел президент Турции Тайип Эрдоган, сейчас на него подписаны свыше 213 тыс. человек.

В январе основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что за первую неделю января число активных пользователей превысило 500 млн человек в месяц.