Минск назвал абсурдом выдвижение политических требований для проведения ЧМ по хоккею

14.01.2021, 3:24, Новости дня

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Заявления о связи чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021 года в Белоруссии с вопросами по изменению конституции абсурдны, заявили в белорусском руководстве.

«Увязка проведения чемпионата с изменениями конституции, организацией некоего «диалога» и другими внутренними вопросами Белоруссии сама по себе абсурдна», – говорится в заявлении оргкомитета по проведению чемпионата на сайте правительства республики.

В тексте отмечается, что эта тема «постоянно вбрасывается извне», потому оргкомитет напомнил, что в стране запущен «реальный процесс общественного диалога», который работает с октября 2020 года.

Процесс «запущен в виде созданных диалоговых площадок во всех регионах страны, в ходе работы которых уже внесено около 4,5 тыс. предложений граждан, общественных организаций и коллективов», свыше двух тысяч предложений поступило в общественные приемные по разным аспектам развития государства и общества, говорится в сообщении.

Лукашенко в понедельник в Минске провел встречу с главой Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазелем. При этом президент Белоруссии заявил о готовности Минска самостоятельно провести «лучший чемпионат мира по хоккею в истории», если Латвия откажется от организации мероприятия совместно с республикой. Вместе с тем Фазель подвергся жесткой критике за поездку в Минск.

В августе премьер Латвии Кришьянис Кариньш высказался о переговорах с IIHF насчет переноса турнира в другую страну в связи с политической ситуацией в Белоруссии. Кроме того, правительство Латвии направило в Международную федерацию хоккея письмо с просьбой провести чемпионат мира по хоккею 2021 года с другой страной вместо Белоруссии. В декабре СМИ сообщили, что руководство Международной федерации хоккея рассматривает возможность перенести матчи чемпионата мира 2021 года из Минска.