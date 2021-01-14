Порядок в Вашингтоне во время инаугурации Байдена обеспечат 20 тыс. бойцов нацгвардии США

14.01.2021, 3:24, Новости дня

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Свыше 20 тыс. военнослужащих Нацгвардии США могут задействовать для обеспечения порядка в Вашингтоне на инаугурации избранного президента Джо Байдена, сообщил глава полиции города Роберт Конти.

«Поскольку это событие национального масштаба, требующее обеспечения безопасности, окончательные цифры сможет предоставить Секретная служба США, но вы можете увидеть свыше 20 тыс. членов Национальной гвардии, которые будут в Округе Колумбия (Вашингтон)», – цитирует Конти РИА «Новости».

По его словам, он обеспокоен безопасностью в Вашингтоне на ближайших выходных и ближе к дате инаугурации.

Напомним, инаугурация победившего на выборах президента США кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена запланирована на 20 января.

В начале января сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли пять человек. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС.