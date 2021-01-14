 

Мнение: Трампу снова объявили импичмент

14.01.2021, 3:16, Разное
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Палата Представителей США ожидаемо проголосовала за импичмент президента Трампа.
Нашлось 9 республиканских конгрессменов, которые переметнулись на сторону демократов.
Впрочем, пока что это просто демонстрация. Вице-президент Пенс ранее отказался задействовать 25-ю поправку и отстранять Трампа от должности, а Сенат ранее 19 января (то есть за сутки до инаугурации) собираться не планирует. Более того, республиканская партия пока не совсем готова полностью отдаться демократам и поддержать импичмент Трампу.

Так что, велика вероятность, что уже 20 января, Трамп станет первым президентом США, который успешно избежал двух реализоваванных и одной нереализованной попыток импичмента.

Источник: Colonel Cassad



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