Мнение: Трампу снова объявили импичмент

14.01.2021, 3:16, Разное

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Палата Представителей США ожидаемо проголосовала за импичмент президента Трампа.

Нашлось 9 республиканских конгрессменов, которые переметнулись на сторону демократов.

Впрочем, пока что это просто демонстрация. Вице-президент Пенс ранее отказался задействовать 25-ю поправку и отстранять Трампа от должности, а Сенат ранее 19 января (то есть за сутки до инаугурации) собираться не планирует. Более того, республиканская партия пока не совсем готова полностью отдаться демократам и поддержать импичмент Трампу.

Так что, велика вероятность, что уже 20 января, Трамп станет первым президентом США, который успешно избежал двух реализоваванных и одной нереализованной попыток импичмента.

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