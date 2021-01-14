 

“Нашли того хлопа? Та всплывет сам”. Мэр Ивано-Франковска снова оскандалился. В этот раз – “шуткой” об утопленнике. Видео

14.01.2021, 3:14, Новости дня
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Марцинкив занимает должность мэра с 2015 года. На выборах в октябре 2020 года его переизбрали: “за” проголосовали 84,78% избирателей. 

Мэр Ивано-Франковска известен скандальными высказываниями. В частности 21 апреля Марцинкив на совещании потребовал вывезти всех ромов из города в Закарпатье. Ему объяснили, что часть людей отказались ехать, на что мэр ответил: “Почему не запаковали? Есть полиция”. Ромов он называл “лицами цыганского пола”.

Кроме того, Марцинкив неоднократно высказывался о своем отношении к гомосексуальным людям: он уверен, что “гей не может быть патриотом”. Впервые он об этом заявил в 2016 году, а осенью 2020-го подтвердил свою позицию.

видео

Видео: Рагу.лі / Facebook


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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