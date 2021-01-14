 

Мнение: Просмотр запрещен

14.01.2021, 3:12, Разное
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Загадка! Девол в своем Телеграме дал ссылку на пост некоего израильтянина в ЖЖ, сопроводив таким завлекательным комментарием: “Мощная правая конспирология от одного из израильских блогеров”. Ну я – грешен, повелся: решил почитать, что ж там такое, меня ведь хлебом не корми, дай почитать что-нибудь конспирологическое…

Кликаю по ссылке, приведенной Деволом: https://noislam.livejournal.com/2002559.html

И что же? Вместо текста ЖЖ выдает мне некую “Ошибку 451”, с пояснением: “На территории вашей страны просмотр этой страницы запрещен органами власти”. Хрена себе. Блин, что это означает?! Что конкретный блог в ЖЖ заблокирован Роскомнадзором?? А что, так бывает? Кто-нибудь с таким сталкивался, друзья?

И что ж, для прочтения всего лишь поста в ЖЖ (!!) надо cвой VPN расчехлять или в Тор заходить?

UPD. Поразительно! Пишут, что так и есть – этот блог заблокирован Роскомнадзором, причем давно. Но что радует – что и тут ЖЖ повел себя по-человечески: хотя блог и заблокировали органы власти, но он его не снес, даже несмотря на то, что сервера в России, а сам ЖЖ уже давно – российская кампания. ЖЖ – это вам не Твиттер какой-нибудь!

Источник: Размышления вольного социолога



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