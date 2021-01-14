В Южном Судане задержали Илью Варламова и Петра Верзилова

14.01.2021, 2:42, Разное

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В городе Капоэта в Южном Судане задержали журналиста Илью Варламова, его жену Любовь, а также издателя «Медиазоны» Петра Верзилова и еще двоих спутников. Об этом сообщается в блоге Варламова.

Все задержанные — россияне. «Мы приехали в аэропорт Капоэты, чтобы полететь в Джубу, столицу Южного Судана. Потом приехали какие-то военные или чекисты местные, которые начали обыскивать наш багаж. И они увидели пульт от дрона, а дрон у меня забрали в аэропорту города Энтеббе в Уганде», — рассказал Варламов.

Военные решили, что они запускали дрон, хотя они его не запускали, пояснил журналист. «В итоге они нас сняли с самолета и задержали, мы сейчас находимся в каком-то непонятном отделении. Они попытались забрать телефоны, но мы им не отдаем телефоны», — сказал Варламов.

«Нас перевели в какую-то VIP-камеру, где есть телевизор.

Мы ждем какого-то полного досмотра», — продолжил Варламов, добавив, что они позвонили в посольство. По словам журналиста, им объявили, что их арестовали. Также у всех забрали вещи, «непонятно, что вообще происходит», говорит журналист. По его словам, «теперь их обвиняют в том, что у них нет разрешения от министерства дикой природы».

Силовики пригрозили, что если задержанные сами не отдадут телефоны, солдаты отберут их силой, уточняет «Медиазона» со ссылкой на Верзилова. Задержанные приехали в Африку как туристы, добавил издатель «Медиазоны».

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