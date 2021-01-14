 

В Южном Судане задержали Илью Варламова и Петра Верзилова

14.01.2021, 2:42, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В городе Капоэта в Южном Судане задержали журналиста Илью Варламова, его жену Любовь, а также издателя «Медиазоны» Петра Верзилова и еще двоих спутников. Об этом сообщается в блоге Варламова.

Все задержанные — россияне. «Мы приехали в аэропорт Капоэты, чтобы полететь в Джубу, столицу Южного Судана. Потом приехали какие-то военные или чекисты местные, которые начали обыскивать наш багаж. И они увидели пульт от дрона, а дрон у меня забрали в аэропорту города Энтеббе в Уганде», — рассказал Варламов.

Военные решили, что они запускали дрон, хотя они его не запускали, пояснил журналист. «В итоге они нас сняли с самолета и задержали, мы сейчас находимся в каком-то непонятном отделении. Они попытались забрать телефоны, но мы им не отдаем телефоны», — сказал Варламов.

«Нас перевели в какую-то VIP-камеру, где есть телевизор.

Мы ждем какого-то полного досмотра», — продолжил Варламов, добавив, что они позвонили в посольство. По словам журналиста, им объявили, что их арестовали. Также у всех забрали вещи, «непонятно, что вообще происходит», говорит журналист. По его словам, «теперь их обвиняют в том, что у них нет разрешения от министерства дикой природы».

Силовики пригрозили, что если задержанные сами не отдадут телефоны, солдаты отберут их силой, уточняет «Медиазона» со ссылкой на Верзилова. Задержанные приехали в Африку как туристы, добавил издатель «Медиазоны».

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.12 / Анна Хилькевич испытывает угрызения совести из-за отдыха в ОАЭ без дочери Марии

03.12 / Ученые выяснили, зачем люди в разговоре повторяют имена

14.10 / Коронавирус на улице: шансы заражения

03.08 / Адвокат Пашаев о тактике защиты: «Ефремов может и признать свою вину»

03.08 / В Коми произошел разлив нефти

06.11 / Мнение: Опасная делегитимизация избирательного процесса

12.10 / Кремль предостерегли от интеграции с Лукашенко: Он токсичен, лучше подождать пару лет

13.07 / Страшно секретно

24.11 / Мнение: Я солдат, я выполнял приказ

21.10 / Ученые: дождь может двигать горы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска