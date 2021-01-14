Эксперт: Настроения в Республиканской партии США изменились не в пользу Трампа

14.01.2021, 2:30, Новости дня

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Настроения в Республиканской партии США изменились не в пользу действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, считает политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

«Палата представителей Конгресса США набрала достаточно голосов для импичмента президента Дональда Трампа по обвинению в подстрекательстве к мятежу. Трамп стал первым в истории страны главой государства, который дважды подвергся процедуре импичмента. Чтобы обвинение было утверждено, а Трамп – отрешен от власти, необходимо две трети голосов сенаторов. Лидер сенатского большинства Митч Макконнел уже заявил, что не собирается созывать Сенат до инаугурации Джозефа Байдена. То есть если Трампа формально и отстранят от президентства, то это будет уже по окончании срока его полномочий. Исход все же возможного голосования в Сенате, вероятно, будет отрицательным, хотя настроения в руководстве Республиканской партии изменились за последние дни сильно не в пользу Трампа», – написал Лукьянов в своем Telegram-канале.

Ранее контролируемая демократами Палата представителей Конгресса США поддержала резолюцию об импичменте действующего президента Соединенных Штатов республиканца Дональда Трампа. Накануне глава республиканского меньшинства в Палате представителей США Кевин Маккарти возложил на Трампа вину за штурм Капитолия.

В прошлый четверг избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами. Между тем действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия.

В прошлую среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом.