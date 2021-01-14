В оккупированном Крыму решили продать винзавод “Коктебель”

14.01.2021, 2:20, Новости дня

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В оккупированном Россией Крыму продают завод марочных вин “Коктебель”, на аукцион выставили все объекты завода. Соответствующая информация опубликована на российском сайте о проведении торгов.

На торги выставлены 73 здания, цеха и другие объекты недвижимости, также будет продана земля, принадлежащая на правах аренды предприятию.

Аукцион состоится 26 января, начальная стоимость – 100 млн 180 тыс. руб. ($1 млн 252 тыс.), шаг аукциона составляет 5 млн руб. ($67 680).

14 декабря 2020 года оккупационные власти продали с аукциона винодельческое предприятие “Массандра”. После состоявшихся “торгов” владельцем 100% акций “Массандры” стало ООО “Южный проект”, связанное с основным акционером банка “Россия” Юрием Ковальчуком, которого министерство финансов США называло “личным кассиром” президента РФ Владимира Путина.

Вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников 15 декабря заявил, что Украина будет добиваться преследования в международных судах лиц, инициировавших “приватизацию” винзавода “Массандра”.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

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