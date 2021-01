Лидер большинства в Сенате считает невозможным быстрое принятие решения по импичменту Трампа

14.01.2021, 2:20, Новости дня

Лидер большинства в Сенате – верхней палате Конгресса США – республиканец Митч Макконнелл считает невозможным быстрое принятие решения по процедуре импичмента президента США Дональда Трампа. Об этом он сообщил в Twitter 13 января.

Разбирательство в Сенате начнется на ближайшем очередном заседании, оно назначено на 19 января, за день до истечения президентского срока Трампа, отмечает CNN.

Макконнелл отметил, что в Сенате трижды проходили разбирательства по делам об импичменте президентов.

“Они продолжались соответственно 83, 37 и 21 день. Даже если процесс в Сенате начнется на этой неделе и будет продвигаться быстро, достичь финального вердикта до окончания полномочий президента Трампа не удастся. Это не мое решение, это факт”, – добавил сенатор.

По его словам, Сенат не начнет рассмотрение резолюции на заседании 19 января.

“Я считаю, что лучше всего для нашей нации будет, если Конгресс и исполнительная власть проведут следующие семь дней, полностью сосредоточившись на содействии безопасной инаугурации и упорядоченной передаче власти вступающей в должность администрации [избранного президента США Джо] Байдена”, – написал Макконнелл.

My full statement on the next seven days and the Senate schedule: pic.twitter.com/Nh5z3f79yq

— Leader McConnell (@senatemajldr) January 13, 2021

Палата представителей – нижняя палата Конгресса США – на заседании 13 января проголосовала за импичмент Трампа. Авторы резолюции выдвинули ему одно обвинение – в подстрекательстве к массовым беспорядкам.

Они считают, что Трамп предал доверие на посту президента и 6 января, когда протестующие взяли штурмом здание Конгресса США, “подверг серьезной опасности правительственные институты США, поставил под угрозу целостность демократической системы и препятствовал мирной передаче власти”.

6 января на митинге, который состоялся перед Белым домом, Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов Джо Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США и штурмом взяли его. Трамп обещал пойти за ними, но сам уехал в Белый дом и наблюдал за штурмом по телевизору, утверждает CNN. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

ФБР объявило участников штурма в розыск, за информацию о тех, кто установил в здании Конгресса США взрывные устройства, обещало вознаграждение. Нескольких протестующих уже арестовали.

7 января Конгресс США утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232. Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

Это уже вторая попытка отстранения Трампа от власти. Первый раз процедуру импичмента запустили в сентябре 2019 года. Ее причиной стал скандал, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении главы Белого дома на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора 25 июля.

В том разговоре Трамп поднял вопрос о расследовании деятельности в Украине Хантера Байдена – сына бывшего вице-президента, своего соперника на президентских выборах Джо Байдена. Зеленский пообещал Трампу, что новый украинский генпрокурор “посмотрит на ситуацию”.

В итоге Палата представителей объявила ему импичмент, а Сенат отклонил обе статьи обвинения.

Трамп стал третьим лидером в истории США, в отношении которого была запущена процедура импичмента, и единственным, которому Палата представителей объявила импичмент дважды. До него разбирательство велось в отношении Эндрю Джонсона и Билла Клинтона.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—