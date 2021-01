Олимпийского чемпиона по плаванию обвинили в участии в беспорядках в Вашигтоне

14.01.2021, 2:20, Новости дня

Двукратный олимпийский чемпион, американский пловец Клети Келлер обвинен в участии в беспорядках, которые произошли в Вашингтоне 6 января. Об этом 13 января сообщает NBC News.

Канал отметил, что 38-летнему Келлеру предъявили обвинение в препятствовании правоохранителям, умышленном проникновении или пребывании в закрытом здании или на территории без законных полномочий, а также в насильственном проникновении и хулиганстве.

У следствия есть видео, на котором Келлер находился внутри Капитолия с группой сторонников президента США Дональда Трампа.

Генеральный директор Олимпийского и Паралимпийского комитетов США Сара Хиршланд опубликовала 13 января в Twitter заявление, в котором осудила действия участников штурма.

“Дома и во всем мире спортсмены сборной США соответствуют очень высоким стандартам, поскольку они представляют нашу страну на игровом поле и за его пределами. То, что произошло в Вашингтоне, было случаем, когда этот стандарт явно не соблюдался”, – отметила она в сообщении.

My statement on reports of an alumni Olympic athlete being involved in the horrific acts at the U.S. Capitol building last week: pic.twitter.com/i5nRGElXkq

— Sarah Hirshland (@USOPC_CEO) January 13, 2021

Келлер получил золотую медаль Олимпиады 2004 года в Афинах и золото Олимпиады в Пекине в 2008 году.

6 января на митинге, который состоялся перед Белым домом, Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов Джо Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США и штурмом взяли его. Трамп обещал пойти за ними, но сам уехал в Белый дом и наблюдал за штурмом по телевизору, утверждает CNN. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

ФБР объявило участников штурма в розыск, за информацию о тех, кто установил в здании Конгресса США взрывные устройства, обещало вознаграждение. Нескольких протестующих уже арестовали.

7 января Конгресс США утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232. Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

13 января президент США Дональд Трамп призвал своих сторонников воздержаться от насилия и вандализма. Заявление Трампа появилось того, как стало известно о предупреждении от ФБР о подготовке вооруженных протестов в Вашингтоне и всех 50 столицах штатов США в преддверии инаугурации. Кроме того, 13 января компания Facebook заявила о росте количества сигналов, указывающих на возможную подготовку беспорядков в связи с результатами президентских выборов в США.

