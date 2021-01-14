Действие режима эпидемии в Словении продлили до 17 марта

14.01.2021, 1:36, Новости дня

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Из-за быстрого распространения коронавирусной инфекции правительство Словении продлило срок действия режима эпидемии на всей территории страны до 17 марта, следует из итогового протокола очередной сессии кабинета министров республики.

«Из-за быстрого распространения коронавирусной инфекции среди населения, уровень заболеваемости которой значительно превышает нормальный, на сегодняшнем заседании правительство [Словении] продлило срок действия режима эпидемии на 60 дней», – приводит текст постановления словенского кабмина ТАСС. Указ вступит в силу 17 января.

Режим эпидемии действует на всей территории Словении с 19 октября: запрещены любые общественные мероприятия, прекращена работа большинства общественных заведений, не относящихся к сфере жизненно важных. Перемещение между регионами страны и выезд за рубеж разрешены только по веским причинам, с 21:00 до 06:00 по местному времени действует комендантский час.

Накануне жесткий карантин из-за роста заболеваемости COVID-19 ввели в Португалии. С 31 декабря минувшего года локдаун ужесточили в Британии.