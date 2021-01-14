 

В работе Instagram произошел глобальный сбой

14.01.2021, 1:36, Новости дня
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В работе социальной сети Instagram произошел глобальный сбой, свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Наиболее часто о неполадках сообщают в США, Польше, Великобритании, Германии и Канаде. По информации сервиса, основная часть жалоб (45%) касается сбоев в работе сайта соцсети, 40% – проблем с новостной лентой, еще 14% пользователей испытывают трудности при просмотре историй, передает ТАСС.

Напомним, 16 декабря пользователи зафиксировали сбой в работе видеохостинга  YouTube, а также мессенджеров Telegram и WhatsApp. Кроме того, 14 декабря масштабный сбой произошел в работе YouTube и сервисов Google.

Напомним также, в апреле 2019 года Госдума одобрила в основном чтении законопроект о безопасной и устойчивой работе Рунета. Документ направлен на защиту устойчивой работы интернета в РФ в случае возникновения угрозы его функционирования из-за рубежа.



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