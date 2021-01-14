 

Палата представителей снова проголосовала за импичмент Трампа, Украина попала в топ несчастливых стран. Главное за день

14.01.2021, 1:26, Новости дня
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Вторая попытка импичмента Трампа

Палата представителей США сегодня рассмотрела резолюцию об импичменте президента США Дональда Трампа. Решение поддержали 232 конгрессмена при необходимых для принятия решения 216 голосах.. Среди них – 10 республиканцев. Во время первой попытки объявить Трампу импичмент обе статьи обвинения приняли только голосами демократов. 

Рассмотрение резолюции, авторы которой обвиняют Трампа в подстрекательстве к массовым беспорядкам, сопровождалось усиленными мерами предосторожности: в Капитолии – сотни сотрудников Национальной гвардии. Часть из них оцепила здание Конгресса, часть дежурит внутри, многие нацгвардейцы отдыхали, уснув на полу центральной ротонды и центра посетителей Капитолия. 

В Офисе президента отреагировали на санкции против Дубинского

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак через два дня после введения санкций против члена пропрезидентской фракции “Слуга народа” Александра Дубинского, а также бывшего прокурора Генпрокуратуры Украины Константина Кулика, беглого бизнесмена, экс-нардепа Александра Онищенко и окружения внефракционного нардепа Андрея Деркача написал твит, в котором прокомментировал случившееся. 

Украина попала в десятку несчастливых стран

Украина оказалась в десятке стран, жители которых склонны считать свою жизнь несчастливой. 35% украинцев, принявших участие в международном опросе Gallup International, назвали себя несчастливыми. Всего в исследовании приняли участие жители 41 государства. 

Кабмин решил ввести госрегулирование цены на газ

Кабинет Министров Украины ограничит цену на газ для населения, во время карантина она не превысит 6,99 грн за м³, сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. 

В ВОЗ предупредили о предстоящем появлении новых штаммов коронавируса

Миру стоит ждать появления новых штаммов коронавируса SARS-CoV-2. Чем больше вирус распространяется, тем больше возможностей у него появляется, чтобы измениться, заявили во Всемирной организации здравоохранения. 

Транзит газа через украинскую ГТС упал до минимума за 30 лет

В 2020 году “Газпром” сократил транзит газа через Украину на 38% – до 55,8 млрд м³. Это наименьший показатель за последние 30 лет, сообщил глава Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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