Порошенко с семьей провел новогодние каникулы на Галапагосских островах

14.01.2021, 1:26, Новости дня

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Пятого президента Украины Петра Порошенко, который, вероятно, летел на отдых, перед Новым годом сфотографировали в самолете, который направлялся в Амстердам. 29 декабря фото бывшего президента выложил в Facebook кременчугский политик Дмитрий Кавунник.

“Летим вместе с Петром Порошенко! По сути, если отбросить все понты, в жизни все равны. При всем моем критическом отношении к Петру Алексеевичу, я благодарен ему за те сложные годы президентства”, – написал Кавунник.

https://www.facebook.com/dmitrykavunnik/posts/3816965475020270

11 января Telegram-канал “Карточный Офис” опубликовал информацию о том, что Порошенко отдыхает на Галапагосских островах в Эквадоре. По данным канала, семья пятого президента в конце ноября на условиях анонимности арендовала на островах “одну из самых дорогих яхт Archimedes”.

“Стоимость яхты – £75 млн. Стоимость аренды – около $350 тыс. в месяц. Отдыхает Петр Алексеевич всей семьей. На борту, кроме команды, вместе с Порошенко находится еще девять человек. После того, как местные журналисты вечером подошли к яхте и попросили аудиенции у Петра Алексеевича, борт поднял якорь и ушел в неизвестном направлении, несмотря на то, что по правилам, в позднее время яхта должна оставаться на якоре”, – сказано в сообщении.

13 января “1+1” сообщил, что отдых на Галапагосских островах не очень популярен у украинцев, тур для одного человека стоит минимум $4 тыс.

“Эти острова – отдых уединенный, тот, кто хочет отдохнуть, чтобы его там никто не трогал и это было красиво”, – рассказала туристический менеджер Виктория Ощепкова.

По информации “Карточного Офиса”, Порошенко в Эквадоре провел ряд встреч с государственными чиновниками Эквадора и бизнесменами.

“Казалось бы, что может связывать Порошенко и президента Эквадора Ленина Морено? Ответ прост – какао, основное сырье для производства шоколада”, – отметил паблик.

13 января экс-президента сфотографировали в аэропорту города Гуаякиль перед посадкой в самолет, отметил “Карточный Офис”. По данным канала, семья Порошенко в duty free изучала ассортимент конфет.

“Карточный Офис” 13 января опубликовал два видео, на первом из которых мужчина, которого представили как “национал-патриота Максима Яроша из полка “Азов”, задает Порошенко вопрос, почему бывший президент предпочел казацкому отдыху отдых на островах.

На втором видео этот же мужчина обматерил Порошенко после приземления в Амстердаме.

“Тебе не кажется, что ты должен быть в госпитале военном и раненых умывать, а не ездить по островам? Ты Вася, который мутил бабки на всем, на танках… Тебе не стыдно? Ты тварына еб…ная, Порошенко”, – кричит пассажир самолета.

В ответ Порошенко заявил, что его собеседник повторяет месседжи российской пропаганды.

Порошенко в Facebook не писал об отдыхе за рубежом. 1 января он опубликовал пост о том, что с командой Roshen побывал на катке Winter Village.

https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/2323502834450762

7 января президент с семьей поздравили украинцев в Facebook с Рождеством.

“Наша семья желает вам теплого Рождества, веселых праздников, жизни – счастливой и долгой! И здоровой. Берегите себя и ближних своих”, – написал экс-президент.

https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/2329431447191234

Порошенко был президентом Украины в 2014–2019 годах. На выборах 2019 года он потерпел поражение. Во втором туре его поддержали 24,45% избирателей, 73,22% – отдали свои голоса за нынешнего главу государства Владимира Зеленского. Сейчас Порошенко является народным депутатом, членом фракции “Европейская солидарность”.

Порошенко входит в список самых богатых украинцев. По версии украинского Forbes, с $1,4 млрд активов он занимает третье место в рейтинге.

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