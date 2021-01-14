Политика: Запрос на справедливость станет главным на выборах 2021 года

14.01.2021, 0:42, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В новой Думе сложится «4-5-партийная модель», то есть кому-то из партий-новичков удастся пробиться в парламент, считают политологи. Однако не только новым, но и старым парламентским партиям придется тяжело – в 2021 году электорат стал очень взыскательным. Избиратели хотят «яркой кампании» и при этом – «демонстрации уважения» к своим запросам. И главные запросы – социальная справедливость и ценности патриотизма.

На повестке предстоящей думской кампании одними из главных окажутся вопросы социальной справедливости, а также патриотически-консервативные ценности. Об этом сообщила руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Екатерина Соколова, модератор круглого стола, прошедшего в среду на площадке института.

Круглый стол получил название «Старт политического сезона 2021: Ожидания, вызовы и перспективы», а поводом для него стала публикация доклада ЭИСИ, посвященного состоянию российского политического рынка.

В докладе эксперты сравнили потенциалы партий в предстоящей кампании с биржевыми котировками компаний, поделив их на три категории. Первая – «голубые фишки», владеющие фракциями в нынешней Госдуме. Вторая – те, что имеют шанс пробиться в парламент или хотя бы претендовать по итогам сентябрьских выборов на госфинансирование (надо набрать хотя бы три процента). И наконец «юниорские», – эти политические силы вряд ли попадут в парламент, по крайней мере, пока не пройдут через серьезный ребрендинг.

В соответствии с прогнозами, все четыре «голубые фишки» останутся в Госдуме. «Кто сформирует вторую после единороссов фракцию, остается интригой. ЛДПР и КПРФ идут ноздря в ноздрю, в чем-то опережая, а в чем-то уступая друг другу. При этом «Справедливая Россия» имеет шанс выстрелить на идейном обновлении и усилении за счет удачных слияний», – считают в ЭИСИ.

Но не исключено, что к четырем привычным в новой Думе прибавится и пятая партия. Какая именно – пока неизвестно, известно лишь, что эта вторая категория партий-новичков опирается на «ключевые запросы в общественной повестке – обновление, социальная справедливость, политика в отношении пенсионеров». Что касается третьей категории, непарламентской оппозиции, ей эксперты предсказывают обострение внутреннего соперничества, поскольку драться этим маргинальным партиям придется за очень узкий электорат.

Наконец, примерно четверть избирателей вообще еще не сделала свой выбор. По опросам, среди сторонников всех партий 20-25% определятся по своему участию или неучастию в голосовании ближе к выборам.

Руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов развил рыночную метафору из доклада: «Партии, так же, как компании, торгуемые на биржах, будут перевзвешиваться». Он прогнозирует, что «позиции действующих парламентских партий практически не пошатнутся, а вот новым политическим силам будет весьма непросто пройти в нижнюю палату». Причины: недостаток опыта, нехватка развитой региональной сети отделений и ярких лидеров. «Илонов Масков среди них явно нет», – отметил политолог.

«Секрет прохождения в Госдуму для молодых партий заключается в том, смогут ли они мобилизовать голоса избирателей, не имеющих привычки участвовать в выборах», – считает политолог. Он не исключает, что формула успеха для «юниоров» может заключаться в умном «рыночном слиянии» с другими новичками. При этом «старые» партии он нацеливает на «подтверждение лояльности собственного электората». Таким образом, новые партии должны будут мобилизовать людей из прежней «неявки». А старые, напротив, бороться за дисциплинированных и привыкших ходить на выборы избирателей, предрекает эксперт. Кузнецов отметил «толкотню на левом фланге» и слабую конкуренцию на либеральном, дающую некоторые шансы «Яблоку».

Политолог также уверен, что в целом избиратели 2021 года стали более придирчивыми, они «хотят яркой кампании» а с другой стороны – «демонстрации уважения» к ним. Формальные лозунги «за все хорошее, против всего плохого» более не будут востребованы, предупредил Кузнецов.

С ним согласился директор Центра политического анализа Павел Данилин. По его словам, программа партий должна быть предельно конкретной, соответствовать социальной повестке и быть подтверждена делами. На этом фоне наибольшая угроза остаться лишь с пустыми лозунгами, как считает Данилин, поджидает «Справедливую Россию», которой сегодня «не слышно и не видно». В отличие от нее, «Партия пенсионеров» – за социальную справедливость», может, по его мнению, успешно сыграть – у нее конкретные требования и опирается она на четкую целевую аудиторию.

Данилин убежден, что запрос на справедливость окажется главным в предстоящей избирательной кампании. Более 60% россиян считает, «что мы живем в несправедливом мире» и только 24% думают иначе. «И здесь мы натыкаемся на интересную вещь: если спросить этих же людей, хотели бы они вернуться в Советский Союз – я думаю, процентов 90 из них сказали бы, что ни в коем случае, объяснив тем, что это общество было бы как раз для них несправедливым», – отметил политолог.

Данилин назвал показательным итоги опроса ФОМа, согласно которому 79% респондентов считают несправедливым одинаковую ставку подоходного налога для бедных и богатых. «Партия, которая выступает с лозунгами отмены единого процента по НДФЛ, может получить какие-то преференции. Но при этом очевидно, что справедливость не может рассматриваться как универсальная составляющая для всех партий», – указал Данилин. Он сомневается, что на этой же поляне смогут заработать себе очки, например, «Яблоко» или даже несистемные оппозиционеры.

Как показывают итоги многих опросов, «тему справедливости» больше олицетворяет правящая партия, указал Данилин. «Я убежден, что «Единая Россия» получит здесь самый большой куш, поскольку именно она реализует, расширяет и предоставляет социальные гарантии», – считает он.

В отличие от Данилина, профессор Финансового университета при правительстве РФ Олег Матвейчев считает главным запросом не «справедливость», а защиту патриотических ценностей. «Общество у нас крайне патриотичное. И лучше опросов говорят такие исторические события, как присоединение Крыма, поддержанное более 90% населения», – убежден Матвейчев.

Причем, патриотические настроения всегда крепнут в те моменты, когда враждебные страны усиливают давление на Россию, что как раз и происходит в последнее время, напомнил политолог. Так, скандалы с Навальным уже выходят за рамки исключительно внутренней оппозиционной тематики.

«Фигура Навального перешла в разряд геополитического оружия со стороны наших геополитических «партнеров»,

– уверен эксперт. «Вообще 2021 год окажется крайне тяжелым в смысле внешней политики, и будет масса провокаций. Однако в итоге эти факторы сыграют на «Единую Россию», подтвердив ее место фаворита в предстоящей выборной кампании», – подчеркнул Матвейчев. «Главным бенефициаром» патриотического подъема он назвал правящую партию и вообще власть, поскольку у них «есть все инструменты» для отпора действиям Запада. «Если у КПРФ патриотизм ностальгический и он не отвечает на конкретные вопросы, то оппозиция в лице ЛДПР и «Родины» раскачивает эту тему в духе ура-патриотизма», – отметил Матвейчев.

При этом он предположил, что если одна из новых партий «За правду», чей патриотизм «подтвержден делами и кровью ее актива, воевавшего в Донбассе» объединится со «Справедливой Россией», то это может дать последней новый приток голосов.

«Малые партии стали инвестиционно привлекательными», – отметил, продолжая рыночный оттенок дискуссии, Фирдус Алиев, управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом. Он пояснил, что под «инвестициями» имеет ввиду не только финансовые вложения, но и надежды избирателей на изменение политического пейзажа, – скажем, если одна из новых партий окажется в Госдуме. При этом он согласен с коллегами, что «единороссы будут очевидными победителями» выборов, поскольку именно у них сохраняются «серьезные интеллектуальные, информационные и смысловые ресурсы».

Что касается партий-дебютантов, вроде «За правду», то эксперты напомнили: согласно недавнему опросу ВЦИОМ, 19 % россиян готовы проголосовать за одну из новых политических сил. Однако мнения разделились по поводу того, смогут ли новички воспользоваться этим шансом. Например, президент Компании развития общественных связей (КРОС) Сергей Зверев считает, что ни одна из них не сможет стать безусловным лидером, и в итоге все они «растащат» эти 19% на фрагменты, помешав друг другу преодолеть думский барьер. Политолог полагает, что «жертвой» этого распределения может стать и «Справедливая Россия».

В свою очередь, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков видит перспективу у «Новых людей», «Партии пенсионеров» и даже у такой старой партии, как «Яблоко», полагая, однако, что в Думу удастся пройти только одной из них. Ключевой вопрос, по мнению Чеснакова, «насколько партии готовы продемонстрировать обновление», а также ответить на еще один важный, по его мнению, запрос общества – развитие страны после пандемии. Эксперт полагает, что шансов обновиться меньше всего у КПРФ, которая «походит уже на престарелое Политбюро ЦК КПСС».

Политолог также отметил важность использования в избирательной кампании календаря будущего года, в котором «и 30-летие конца СССР и юбилей полета Юрия Гагарина». При этом он напомнил известный тезис политтехнолога Жака Сегела: «Люди голосуют не за прошлое, а за будущее».

«Драматургию кампании мы узнаем тогда, когда партии выйдут на прямую «дорожку» в мае-июне», – предрекает Чеснаков, напомнив, что за это время многое может поменяться. В частности, политолог напомнил про предстоящее послание Владимира Путина Федеральному собранию, которое может состояться в середине февраля. «В прошлом году оно переформатировало стратегическую политическую повестку. Вполне можно и в этом году ожидать интересных неожиданных ходов: политическому классу надо быть настороже», – посоветовал эксперт.

Теги:

выборы

,

Прогнозы

,

внутренняя политика

,

политика

,

ЭИСИ