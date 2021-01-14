Нацгвардию США предупредили о бомбах перед инаугурацией Байдена

14.01.2021, 0:42, Новости дня

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Национальная гвардия США получила поручение готовиться к возможному обнаружению самодельных взрывных устройств в связи с приближением инаугурации избранного президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена, сообщило издание Politico.

По словам источников издания из числа нацгвардейцев, вероятность атак на Капитолий не исключается. Источники также утверждают, что Федеральное бюро расследований (ФБР) США пытается установить, кто заложил самодельные бомбы, найденные в день беспорядков в Вашингтоне на прошлой неделе недалеко от здания Конгресса. Службы безопасности опасаются, что эти случаи могут оказаться не единичными, передает ТАСС.

В прошлую среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января.

Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена избранным американским президентом. Сам Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами. Между тем действующий президент США Дональд Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия.