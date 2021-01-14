 

В Черновцах водителей маршруток хотят обязать включать классическую музыку

14.01.2021, 0:32, Новости дня
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Водителей маршруток и троллейбусов в Черновцах могут обязать включать классическую музыку. Проект решения опубликован на сайте Черновицкого городского совета.

Проект решения “О введении трансляции симфонических произведений украинских и зарубежных композиторов-классиков в городском общественном транспорте и на остановках городского общественного транспорта в порядке реализации местной инициативы” планируют рассмотреть на пленарном заседании 28 января.

Согласно документу, перевозчиков могут обязать транслировать в городском общественном транспорте симфонические произведения украинских и зарубежных композиторов-классиков “уравновешенного, спокойного и размеренного характера”.

С инициативой выступил житель Черновцов, активист Николай Гунько. В Черновцах он известен своими петициями и законопроектами, которые регистрирует на сайтах властей в течение, по данным издания “Бабель”, посвятившего ему материал, последних четырех лет. 

Так, он хотел переименовать улицу Русскую в Европейскую; просил президента отменить плату за  коммунальные услуги и установить депутатам минимальную зарплату, а также активно боролся с движением ЛГБТ в городе и написал законопроект о “пропаганде гомосексуализма и трансгендеризма”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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