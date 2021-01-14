 

Шлепки, подзатыльники и ссоры ухудшают психическое здоровье ребенка — исследование

14.01.2021, 0:26, Разное
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Ученые Университетского колледжа Лондона (University College London) проанализировали данные масштабного исследовательского проекта Millennium Cohort Study о жизни 19 тысяч детей, родившихся в Великобритании в начале нулевых. Авторы поставили перед собой цель оценить долгосрочные последствия негативного детского опыта, связанного с наказаниями и неблагоприятной обстановкой в семье.

Исследование проводилось с помощью анкетирования родителей в разные периоды взросления детей: 9 месяцев, 3 года, 5, 7, 11 и 14 лет. Родителей спрашивали, как часто они наказывают своих детей и какими способами: например, повышают голос, бьют их, запирают в комнате. Также взрослые должны были ответить на вопросы о конфликтах с супругами, злоупотреблении алкоголем и психических расстройствах у членов семьи.

Результаты показали, что две трети детей из этой когорты испытали минимум одно негативное переживание до трехлетнего возраста, каждый пятый ребенок — дважды, каждый шестой — три и больше. В основном это были телесные наказания, насилие в отношении одного из членов семьи (отец бьет мать), депрессия одного из родителей или проблемы с алкоголем у взрослых. Мальчики по сравнению с девочками ожидаемо чаще подвергались телесным наказаниям по сравнению с девочками, в основном со стороны отцов. Однако влияние этих переживаний на психическое здоровье у девочек и мальчиков было сопоставимым, отмечают авторы.

Исследование также показало, что конфликт между родителями и депрессия одного из взрослых тесно связаны с такими проблемами у детей, как нервозность, неуверенность в себе, слезливость, подавленное настроение. Дети, родители которых применяют физические наказания и моральное давление в воспитательных целях, склонны к истерикам. Примечательно, что все эти проблемы только усиливаются по мере взросления и особенно обостряются к подростковому возрасту.

Авторы исследования отметили, что во время пандемии, когда из-за локдаунов и психологического напряжения произошел рост домашнего насилия, дети могут быть особенно узявимыми.

«Дети, пережившие сильный негативный опыт, с большой вероятностью будут иметь проблемы с психическим здоровьем и склонность к асоциальному поведению», – сообщили ученые.



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