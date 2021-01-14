Мистические явления на войне поставили историков в недоумение

14.01.2021, 7:05, Разное

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Многие участники войн рассказывали о мистических явлениях, с которыми, по их словам, приходилось столкнуться. Речь и о событиях давнего прошлого, но и о Великой Отечественной, и, например, афганской войне. Психологи могли бы объяснить это состоянием дикого стресса, который может мобилизовать все силы или изменить сознание человека. Мы собрали самые яркие подобные случаи.

Дева Мария над Сталинградом

Архимандрит Алипий (в миру Иван Михайлович Воронов) — один из очень чтимых иерархов Русской Православной Церкви. На протяжении полутора десятилетий – с осени 1959-го до весны 1975-го, он являлся наместником Псково-Печерского монастыря. Однако в молодости своей этот человек от веры был достаточно далек — работал на ударной комсомольской стройке, прокладывая первую линию метро, с увлечением занимался живописью… Когда в 1942 году Ивана призвали в армию, мать дала ему с собой маленькую икону Божией Матери и наказала все время носить ее с собой: «Когда будет трудно, достань иконку, помолись Богородице, Она поможет!»

Во время одного из боев Иван Воронов с группой бойцов оказался в лесу отрезан от своих. С трех сторон находились немцы, а единственный оставшийся свободным путь непроходим — там болото.

Под угрозой неминуемой смерти парень вспомнил материнское наставление. Украдкой достал иконку, стал креститься на нее: «Богородица, если Ты есть – помоги!» И вдруг к окруженным бойцам, взявшись непонятно откуда, подошла старушка: «Заплутали, сынки? Пойдемте, я вам тропочку покажу!» Так и вывела по неприметной стежке через болото к своим. Иван тогда захотел выразить свою признательность спасительнице: «Ну, мать, не знаю, как тебя и отблагодарить!» А та вдруг произнесла в ответ: «Ты мне еще всю жизнь свою служить будешь!» После этого шагнула в сторону и пропала, словно растворилась в воздухе.

Пророчество посланницы небес сбылось. Через несколько лет после войны Воронов стал священником, потом принял монашеский постриг. Он до конца дней своих возглавлял Псково-Печерский монастырь, названный в честь Успения Пресвятой Богородицы.

Сохранились упоминания о гораздо более масштабном (если такое слово применимо к данной теме) небесном прецеденте, связанном с явлением Девы Марии воинам Красной Армии, сражавшимся против гитлеровцев в Сталинграде.

Все произошло 11 ноября 1942 года, в один из самых критических моментов битвы на Волге. Защищавшие Сталинград полки 62-й армии генерала Чуйкова подверглись ожесточенной немецкой атаке. В результате войска Паулюса в нескольких местах смогли пробиться к самому берегу реки. Казалось, еще чуть-чуть, и защитников города сбросят в Волгу с занимаемой ими узкой прибрежной полосы…

В столь отчаянный момент и случилось удивительное явление небесных сил. Этот феномен фигурирует в отчете уполномоченного Совета по делам Русской Православной Церкви при Совнаркоме СССР, который хранится ныне в Госархиве РФ. По информации историка Вадима Якунина, который изучал документ, он датирован 1943 годом и составлен уполномоченным Совета по делам РПЦ Ходченко. Чиновник-чекист (а рулили делами церковными тогда «богословы» из ведомства товарища Берия) сообщил своему начальнику — председателю Совета по делам РПЦ полковнику госбезопасности Карпову о произошедшем в разгар битвы за Сталинград: мол бойцы целой воинской части из армии Чуйкова утверждают, что стали свидетелями чудесного божественного явления.

По вполне объяснимым в то атеистическое время причинам, Ходченко не стал приводить детальные описания знамения. Однако позднее уже в наступившие ближе к концу века годы «церковной оттепели» историкам и краеведам удалось отыскать воспоминания людей об этом событии.

В частности, две пожилые женщины из городка Краснослободска, расположенного напротив Сталинграда на другом берегу Волги, хорошо запомнили, как в ту пору они, еще дети, слушали рассказ об этом событии от находившегося у них на постое солдата по фамилии Величко. Оказывается, вдруг во время боя появилась на пасмурном предзимнем небе светлая полоса, которая становилась все ярче и ярче. Это было столь удивительно, что обе воюющие стороны прекратили стрельбу. Противники заподозрили друг друга в какой-то новой военной хитрости.

Наши решили выслать вперед разведку, чтобы понять, что затеяли гитлеровцы. В составе группы был и красноармеец Величко. Он рассказывал, что с товарищами прополз некоторое расстояние и увидел фигуру женщины в белых одеждах. Хотели подползти к ней поближе, но натолкнулись на какую-то невидимую стену, которая не пускала дальше. Пришлось возвращаться… По словам разведчика продолжалось это видение больше получаса. Когда оно исчезло, бой возобновился.

Другие видели образ Богородицы на небе. Служивший осенью 1942-го офицером Особого отдела Георгий Голубев как раз в то время, когда происходили эти чудеса, переправлялся с левого берега Волги, на правый, доставляя туда секретные распоряжения для воюющих в Сталинграде частей.

Форсирование на подручных средствах русла не замерзшей еще реки было делом очень непростым: гитлеровцы яростно обстреливали наши переправы. Так что молодому «особисту» заметить удивительное событие не довелось: все внимание сосредоточил на том, как от осколков укрыться. Зато когда он добрался, наконец, до расположения своего отдела, один из находившихся здесь сослуживцев поделился новостью: «Пока ты на брюхе ползал, мы тут все такое видели – Божья Матерь была в небе! В рост и с младенцем Христом! Теперь точно порядок будет».

Вопреки законам аэродинамики

Упоминания о проявлениях воздействий «наднебесных сил» можно найти в хрониках, относящихся к разным периодам истории – от древней до новейшей.

Одним из ранних и наиболее резонансных стало чудесное явление Богоматери блаженному Андрею в конце IX века во время нападения на Византию неприятельского войска. Враги (как предполагают некоторые историки, речь идет о сарацинах) осадили столицу государства Константинополь, готовясь штурмовать город.

Многие жители приходили тогда в храмы, умоляя Бога о спасении от гибели. Был среди них и Андрей Юродивый. Согласно описанию, приведенному в его Житии, во время молитвы во Влахернском храме Константинополя глазам Андрея вдруг предстало чудесное явление: Богородица шла к алтарю от дверей храма вместе с сонмом ангелов. Она обратилась к Всевышнему, молясь о спасении жителей осажденного Константинополя, а потом сняла с себя омофор – длинную ленту-покров и простерла его над головами находившихся в храме людей, знаменуя тем самым Вышнюю защиту их от опасности. Как гласит старинное предание, после этого случилось чудо. Осаждающие столицу Византии вражеские войска не стали штурмовать город и вскоре отступили.

В память об этом событии во многих поместных Церквях – в том числе и в Русской, — стали отмечать великий праздник Покрова Пресвятой Богородицы.

Встречаются свидетельства о необычных явлениях, связанных с вышними силами, в наше время. Об одном таком случае, произошедшем во время Афганской войны рассказал в своих воспоминаниях полковник военной авиации Владимир Господ.

На счету этого вертолетчика почти 700 боевых вылетов в Афгане. Как рассказывал сам Владимир Алексеевич в одном из своих интервью, перед командировкой в Афганистан мама дала ему – тогда абсолютному атеисту, иконку Николая Чудотворца: «Когда будет тяжело, он тебе поможет. Ты его попроси — Николай Угодник, Божий помощник, спаси и помоги!» Летчик (и даже член партии) не стал огорчать мать отказом, но чтобы не афишировать перед товарищами ее оберег, зашил образок в воротник летного комбинезона.

Оказавшись в охваченной войной далекой стране, он до поры до времени не вспоминал об иконке. Но потом судьба послала ему несколько таких испытаний, в которых, казалось, уцелеть невозможно. И вот тут пригодилось материнское поучение.

Особенно удивительными был случай, когда Владимиру с его ведомым поручили эвакуировать группу спецназовцев, скрывавшуюся от «духов» после выполнения задания. Наши обозначили место своего нахождения дымовыми сигналами — они на «пупке» среди более высоких гор.

Едва вертолеты зависли у самой земли, подошел старлей, командир группы: «У меня солдат сорвался в пропасть, надо его забрать!» И показал на узкое ущелье. Ширина этой «щелки» всего сотня метров, а спецназовец укатился глубоко – метров на 70-80. Подает сигналы, что живой, только поломался сильно. Добираться к нему по крутому склону долго, придется использовать альпинистское снаряжение. Между тем вот-вот сюда могут пожаловать отряды душманов, привлеченные сигнальными дымами и грохотом вертушек.

Спецназовец просил Владимира нырнуть в ущелье на вертолете, сесть рядом с раненым бойцом и забрать его на борт. Однако опытный пилот прекрасно понимал, насколько это опасно и даже безнадежно. Эта выемка между горами очень узкая, а, главное, высота всей местности приличная — около 2000 метров. «Я туда не сяду, потому что потом оттуда не смогу взлететь». Спецназовцы причину отказа поняли, стали готовиться помочь пострадавшему товарищу, вытащив его на веревках.

Однако в процессе этой спасоперации ситуация только усугубилась: сорвался вниз уже сам командир группы. Теперь на дне ущелья оказалось двое пострадавших, а без них остальные отказались покидать это место, фактически обрекая себя на неравную схватку с уже находящимися поблизости «духами».

В столь критической ситуации Владимир Господ принял единственное приемлемое для настоящего воина решение, сформулированное еще знаменитым Суворовым: «Сам погибай, а товарища выручай!»

«Другого выхода не оставалось, и я опустился в эту яму, — рассказывал впоследствии Господ. — Борттехник с вторым пилотом затащили в кабину старлея с солдатом. Но, как я и предполагал, вертолет вверх не летит».

Казалось, законы аэродинамики, выученные еще в летном училище, обмануть невозможно. Вертолет, реагируя на действия командира экипажа, лишь дергается, но никак не отрывается от земли…

«И тут я вспомнил про икону — и взлетел!»

С тех пор Владимир Алексеевич Господ принял, как данность, и не раз делился этой открывшейся ему в сложнейших боевых условиях данностью с молодыми летчиками: «Есть законы аэродинамики. Но есть еще высшие, Божьи, законы. Хотите верьте, хотите – нет, но только они объясняют те ситуации, когда при абсолютной безнадежности с точки зрения физики человек все равно выходит из безвыходного положения».

Ловкая пуля-дура

Случались во время Великой Отечественной совершенно удивительные, но притом сугубо материалистические вещи. Увидев нечто подобное в фильме или прочитав в романе, наверняка захочется воскликнуть: «Автор нафантазировал. Такого в реальной жизни быть не могло!» Но, оказывается, могло.

В годы войны на фронт приходило много посылок из тыла. Рабочие, колхозницы, школьники посылали бойцам теплые вещи, кисеты и табак, немудреные угощения… Причем зачастую такие почтовые отправления были адресованы не конкретному человеку, а незнакомцу, – на крышке ящика указывалось, например: «отважному герою», «самому меткому красноармейцу». Распределение таких посылок было настоящей лотереей, порой их судьбу решали общим решением солдат взвода или роты.

Именно так и случилось под конец 1944-го в 1229-м гаубичном артиллерийском полку. Позднее один из офицеров – командир батареи, вспоминал: ««Накануне Октябрьского праздника в батарею принесли подарки. Среди них оказалась посылка с традиционным адресом «Самому храброму бойцу». Пришлось голосовать. Единодушно присудили подарок телефонисту Григорию Турянчику, очень скромному парню, отчаянному и смелому в бою.

Учли и то, что Григорий болезненно переживал разлуку с женой. Его ранило под Ораниенбаумом, долго лечился, потом попал в другую часть. А жена в это время эвакуировалась из Ленинграда, так и потеряли друг друга».

Когда телефонист вскрыл фанерный ящик, оказалось, что сверху его содержимого лежит записка. Прочитав ее, Григорий, чуть не заплакал: «Дорогой боец, прими привет из глубокого тыла. Очень прошу сообщить, не встречал ли ты часом солдата Григория Турянчика. С глубоким уважением, Елена Турянчик». Дальше следовал адрес отправительницы.

Настоящим чудом можно считать спасение во время воздушного боя летчика капитана Владимира Мурзаева, воевавшего на Ленинградском фронте. После выполнения одного из заданий, группу бомбардировщиков, в которой находился и Ил-4 Мурзаева, атаковали «Мессершмитты». Мурзаевский «Ильюшин» был подбит. Командир приказал штурману и стрелку прыгать с парашютом и вслед за тем сам покинул сильно поврежденную машину. Но почти сразу же, как только оказался вне кабины, Владимир вдруг получил сильнейший удар по голове и потерял сознание.

Очнувшись, он обнаружил, что лежит он на заснеженном склоне оврага. Когда удалось сориентироваться, летчик сообразил, что находится буквально в километре от родного аэродрома. Владимир благополучно добрался туда, доложил начальству о своем возвращении. Однако офицеры-однополчане с недоверием и испугом смотрели на «воскресшего из мертвых», вернее – на ранец его парашюта: он остался в нераскрытом виде! То есть Мурзаев уцелел, спустившись без всяких спасательных средств с высоты многих сотен метров!

Когда занялись расследованием столь удивительного случая, стало понятно: едва покинув подбитый бомбардировщик, летчик получил удар по голове куском обшивки или какой-то другой детали самолета, отлетевшей в результате немецкого обстрела. Из-за этого удара он потерял сознание, не успев дернуть за кольцо, чтобы раскрылся парашют. Так камнем и полетел вниз. А уцелеть при ударе о землю счастливчику помог сугроб, который амортизировал падение, а кроме того – склон оврага, куда повезло угодить: удар пришелся по касательной.

А теперь еще один столь же удивительный эпизод из времен Великой Отечественной, вероятность которого исчезающе мала. Но теперь речь пойдет о чуде со знаком минус.

В своих мемуарах ветеран-танкист Дмитрий Лоза упоминает о случае фатального невезения. Однажды истребитель Люфтваффе на бреющем полете атаковал советский танк – обстрелял его из своих пулеметов. Затея вроде бы совершенно бессмысленная: ведь пули не смогут пробить толстую броню. Однако фашист все-таки умудрился нанести урон нашим танкистам: от обстрела погиб командир боевой машины.

При расследовании инцидента это стало настоящей загадкой. Как вражеская пуля могла поразить офицера, находившегося внутри бронированной башни с задраенными верхними люками? Ответ так и не удалось бы найти, если бы кто-то из наших военных не заглянул в ствол пушки танка (это был американский «Шерман», из числа тех, что поставлялись для Красной Армии по ленд-лизу). На стенках орудийного канала была заметна узкая борозда, оставленная посторонним предметом. Это был след от пули.

В итоге выяснилось удивительное. В момент атаки немецкого истребителя башенное орудие у «Шермана» было задрано максимально возможно вверх. И одна из пуль, выпущенных летчиком, умудрилась попасть точно в дырку ствола и по нему проникнуть во внутреннюю часть танка. На эту удивительную случайность наложилась другая. Как назло в момент воздушного налета командир бронированной машины сидел в башне, привалившись спиной к орудию, затвор которого был открыт. В результате пуля, беспрепятственно пролетев по сквозной «трубе» орудия, нанесла этому несчастному смертельное ранение.

За кого воевали «огненные шары»

Среди свидетельств о чудесах на войне встречаются, конечно, и упоминания об НЛО. С подобным феноменом довелось познакомиться пилотам самолетов западных союзников во время Второй мировой. Они даже придумали для таких «возмутителей спокойствия» особый термин — Foo Fighters, который был официально узаконен в вооруженных силах США осенью 1944 года.

Экипажи американских и английских бомбардировщиков, совершавших ночные налеты на германскую территорию, неоднократно сообщали наземным службам, что наблюдают какие-то непонятные очень быстро движущиеся объекты, сопровождающие их самолеты. Внешний вид таких «фу файтерс» летчики описывали по-разному.

Чаще других фигурировали упоминания о светящихся шарах красного, желто-оранжевого или белого цвета. Они порой выписывали в воздухе замысловатые траектории, внезапно исчезая и столь же внезапно появляясь. При этом непонятные воздушные штуковины не предпринимали каких-либо агрессивных действий по отношению к самолетам союзников, однако попытки оторваться от них, увеличив скорость, ни к чему не приводили. Обстрелы из бортовых пулеметов и авиационных пушек также не давали никакого видимого эффекта.

Командование ВВС союзников отнеслось к таким сообщениям серьезно, заподозрив, что такие встречи в воздухе могут свидетельствовать о наличии у немцев некоего абсолютно нового секретного оружия. Впрочем, позднее выяснилось: подобные подозрения совершенно напрасны. Дело в том, что в документах противника нашлись аналогичные же донесения японских военных летчиков и пилотов Люфтваффе, они тоже много раз наблюдали во время выполнения заданий непонятные сияющие объекты, которые летали в небе.

О феномене появилась даже информация в западной прессе. 15 января 1945-го журнал «Time» опубликовал материал под названием «Foo Fighter», в котором сообщалось, что истребители ВВС США более месяца преследуют огненные шары.

Уже после окончания Второй мировой в Штатах была создана специальная научная группа, члены которой занялись изучением странных явлений. Ученые выдвинули в итоге несколько гипотез, позволяющих оценить «фу файтерс» с материалистической точки зрения. Предполагалось, что это могли быть оптические иллюзии, вызванные определенными условиями в атмосфере, или электростатические явления, которые аналогичны уже описывавшимся ранее так называемым «огням святого Эльма».

Однако досконально разобраться в природе Foo fighters ученым так и не удалось. Современные уфологи уверены, что эти странные огненные шары были ни чем иным, как НЛО, посланными некими внеземными силами.