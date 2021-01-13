 

Жесткий карантин ввели в Португалии из-за роста заболеваемости COVID-19

13.01.2021, 23:48, Новости дня
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Премьер Португалии Антониу Кошта объявил о введении в стране жесткого карантина ради спасения жизней и системы здравоохранения.

Кошта напомнил, что число заражений в Португалии растет, необходимо «перегнуть кривую, спасти жизни, спасти систему здравоохранения», передает РИА «Новости».

«Утром парламент продлил режим чрезвычайного положения до 30 января», – сообщил португальский премьер, отметив, что жители страны должны вернуться к жесткому карантину, аналогичному тому, который действовал в марте и апреле 2020 года. «Каждый из нас должен оставаться дома», – подчеркнул Кошта.

Он также отметил, что жители Португалии должны работать удаленно, когда это возможно. Однако при этом школы останутся открытыми – именно учебные заведения были главным камнем преткновения при обсуждении в правительстве. По словам Кошты, «школы – безопасное место», поскольку «во время первой волны число заражений было небольшим».

Меры начнут действовать с пятницы. Кошта предположил, что карантин продлится месяц, поскольку первый эффект появится через две-три недели. Будут закрыты все магазины, за исключением продовольственных (там должны соблюдаться ограничения на число посетителей), не будут работать парикмахерские, культурные и спортивные заведения. Суды и религиозные учреждения останутся открыты.

Кошта признал, что подобные меры будут иметь «очень негативные последствия для экономики», однако сказал, что меры поддержки бизнесу сейчас более сильные, чем в марте. Штрафы за нарушение карантинных мер будут повышены.

Напомним, 30 декабря британские власти ужесточили ограничительные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. 8 января мэр Лондона Садик Хан объявил о чрезвычайной ситуации в столице Великобритании в связи с угрозой переполнения больниц на фоне эпидемии коронавируса.



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