 

Росстат: сахар стал лидером по росту цен на продукты

13.01.2021, 23:06, Разное
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За 2020 год он подорожал почти на 65%.

Сахар-песок стал лидером по росту потребительских цен на продукты питания в РФ в 2020 году, следует из данных Росстата. За год сахар подорожал на 64,54%.

В то же время цены на подсолнечное масло выросли на 25,91%. Стоимость круп и бобовых возросла на 20,12%, фрукты и овощи стали дороже на 17,4%, яйца — на 15,14%, макароны — на 12,08%, пояснил Росстат.

Хлеб и хлебобулочные изделия подорожали на 7,32%, рыба и морепродукты — на 5,18%, сливочное масло — на 4,15%, молоко и молочная продукция — на 3,55%, мясо и птица — на 2,73%.

В целом цены на продукты питания выросли на 7,21% по сравнению с 2019 годом.

В октябре прошлого Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала заявления о дефиците сахара необоснованными и выдала крупным игрокам сахарного рынка предостережения, так как, по мнению службы, они потенциально нарушали закон о защите конкуренции.

В середине декабря премьер Михаил Мишустин подписал постановления о мерах для стабилизации цен на продукты. Среди мер — заключение специальных соглашений между минсельхозом, минпромторгом, Федеральной антимонопольной службой, производителями и торговыми сетями.

Договоренности с производителями сахара и масла будут действовать до конца первого квартала следующего года. Цены на сахар в опте зафиксируются на уровне 36 рублей за килограмм, в рознице — 46 рублей, а на подсолнечное масло — соответственно 95 рублей и 110 рублей за литр.

Такие меры правительство приняло после того, как президент РФ Владимир Путин раскритиковал чиновников из-за повышения цен. Он заявил, что причины увеличения стоимости продуктов не в пандемии и не в производстве, а в экономике.

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Источник: Новая газета



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