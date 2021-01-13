 

Американские СМИ заявили, что республиканцы не проголосуют за импичмент из-за угроз Трампа

13.01.2021, 22:54, Новости дня
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Множество членов Республиканской партии США хотели бы проголосовать за импичмент действующему президенту страны Дональду Трампу, но они «боятся за свою жизнь», сообщил телеканал CNN.

«Лиз Чейни (член Палаты представителей США), эти республиканцы, которые объявили (что проголосуют за – прим. ВЗГЛЯД), они демонстрируют храбрость. В то же время, как мне сообщили источники среди республиканцев, республиканцы … говорят, что не собираются голосовать за импичмент, потому что все еще боятся Дональда Трампа», – сообщила сотрудница CNN Джейми Гэнгэл, передает РИА «Новости».

«Мне сказали, что Белый дом продолжает оказывать давление на этих членов, что Трамп не остановился и что они, цитирую, «опасаются за свою жизнь и жизнь своих семей», – добавила Гэнгэл.

В среду в Палате представителей США прошел процедурное голосование импичмент Трампу. Окончательное голосование должно пройти в 15-16 часов по местному времени (23.00–00.00 мск). Дебаты по резолюции начались в нижней палате Конгресса в 09.15 по местному времени (17.15 мск).

Ранее сообщалось, что предводитель республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл якобы планирует исключить Трампа из партии, однако позже стало известно, что он отказался проводить импичмент действующему президенту.



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