 

«Система больше не работает» — фэшн-индустрия бьёт тревогу из-за коронавируса

13.01.2021, 22:48, Новости дня
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В Германии из-за продления локдауна торговля одеждой почти полностью остановилась, пишет Welt. Из-за того, что магазинам не разрешают открыться, число нераспроданных предметов текстильной промышленности может составить полмиллиарда, которые, как опасаются защитники экологии, будут просто уничтожены или сожжены.

Тенденции мира моды — их не может остановить даже коронавирус. И потому, в отличие от других отраслей, модные магазины, конечно, не могут просто так продать нераспроданный товар в следующем сезоне. С другой стороны, защитники окружающей среды обвиняют индустрию моды в «инфляционном» отношении к одежде. Обо всём — в следующем репортаже.

На складе Джилл Болгрейн товары уложены до самого потолка. Неудивительно — ведь владелице магазина не разрешали открыть его в самые прибыльные месяцы.

ДЖИЛЛ БОЛГРЕЙН, владелица магазина одежды: Последние недели были катастрофой, бедствием для меня и для многих других моих коллег. Мы не можем открыться, мы почти ничего не распродаём.

Торговая ассоциация текстильной промышленности предупреждает, что к концу января из-за продления локдауна образуется огромная лавина из полумиллиарда непроданных модных товаров. Только потери от продаж в период всего зимнего локдауна к тому времени составят около 10 миллиардов евро.

ЭКСПЕРТ: Волна банкротств сейчас только началась, потому что сейчас, конечно, должны быть деньги для закупки новых товаров для весны. Когда денег нет, возникает проблема. В таком случае мы автоматически получаем магазины с пустыми полками. Тогда, конечно, это уже бизнес-модель. Это означает, что начинаются банкротства.

Экологическая организация Greenpeace считает, что отрасль находится на распутье. Коронавирус не является настоящей проблемой. Речь, скорее, идёт о том, сколько свитеров требуется человеку.

КОРРЕСПОНДЕНТ: Пандемия коронавируса, как лупа, лишь указывает на систему, которая больше не работает. У нас идёт перепроизводство одежды, которую никто не может носить. Как это возможно, что после нескольких недель локдауна у нас остаётся 500 миллионов предметов текстильной промышленности, и это только за зиму. И проблема сейчас состоит в том, что они будут уничтожены или сожжены лишь потому, что следующий сезон уже не за горами.

В конце концов, производство порождает не только химические отходы. Потребляются также ценные ресурсы: по данным Greenpeace, только для джинсов требуется 7500 литров воды.

Дата выхода в эфир 10 января 2021 года. 



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