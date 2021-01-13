Меркель придётся спать в кресле, зато без аварий – Германия получила новый борт номер один

13.01.2021, 22:48, Новости дня

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Немецкое правительство обзавелось новым бортом номер один. Самолет A-350, получивший собственное имя «Курт Шумахер», сможет летать быстрее и дальше, чем предшественник, пишет N-TV. Но главное, он должен меньше ломаться, надеется телеканал. Впрочем, есть и минус: в салоне «Шумахера» отсутствует кровать и ванная, поэтому Ангеле Меркель и Хайко Маасу во время дальних перелётов придётся спать в креслах.



Reuters

Хайко Маасу и Ангеле Меркель теперь придётся спать в кресле: в новом правительственном самолёте Германии нет кровати, пишет немецкий телеканал N-TV.

Зато новый борт номер один немецкого правительства надёжнее и быстрее своих предшественников. Его длина составляет 67 м, он развивает скорость до 960 км/ч, летает на высоте выше 13 тыс. м и способен достичь любой точки мира без промежуточных остановок. Новый самолёт Airbus A350 получил имя Курта Шумахера.

Испытать борт номер один первому довелось министру иностранных дел Германии Хайко Маасу. Вечером в воскресенье он совершил на новом самолёте первый перелёт и после примерно четырёх часов в воздухе приземлился в Каире. Самое главное — не было никаких аварий, подчёркивает телеканал.

Как напоминает N-TV, до сих пор правительственные самолёты Германии были известны одним — своей склонностью к техническим трудностям. Самый неприятный инцидент произошёл в ноябре 2018 года, когда Ангела Меркель собиралась вылететь на самолёте A340 «Конрад Аденауэр» на саммит «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе. Однако дефективная деталь в бортовой электронике парализовала сразу две системы приёма радиосигнала, которые должны заменять основную в случае неполадки. Кроме того, из-за неисправности пилот не смог выпустить керосин, чтобы сбросить вес для посадки. Вылетевшему из Берлина самолёту пришлось повернуть обратно вскоре после взлёта. Канцлер была вынуждена пересесть на обычный испанский рейс, но на саммит важнейших экономических держав она всё равно попала с опозданием на день.

Этот случай вызвал много насмешек, но в результате бундестаг выделил на новые самолёты около €1,2 млрд. Теперь у немецкого правительства появился новый авиалайнер — так быстро, что компания Airbus не успела полностью завершить его внутреннее оснащение: скорость поступления самолёта в эксплуатацию была для правительства Германии в приоритете.

Из-за этого канцлеру и её кабинету пришлось отказаться от важного преимущества предшествующей модели A340 — от собственной спальни и ванной. Зато в салоне есть два кресла, которые можно расставить таким образом, что их можно будет использовать как кровать.

Также в новом самолёте стало больше места для проведения совещаний. В центральной части самолёта присутствует относительно большая зона лаунжа, в которой можно проводить переговоры даже во времена коронавируса. Маас выглядел довольным, когда занимал там место на обратном пути из Каира. Однако он заявил, что видит в новом самолёте, в первую очередь, рабочий инструмент, который он хочет продолжать использовать и во время локдауна, пусть и не так активно, как обычно.

«Есть важные вопросы, когда речь идёт о войнах и конфликтах, когда необходимо присутствовать напротив своего собеседника. В этом смысле мы зависим от возможности поехать туда, куда необходимо, даже в такие времена, как теперь, — пояснил министр иностранных дел Германии. — С этой новой машиной, расходующей меньше топлива, требующей меньше промежуточных остановок, наша работа упростится. И этому я чрезвычайно рад».

Во время первого полёта нового борта номер один заняты были лишь немногие места. Из-за коронавируса делегации выступают в усечённом составе. Предполагается, что до 2022 года в распоряжение бундесвера также поступят ещё два самолёта А350-900, которые уже будут оснащены спальней и ванной комнатой. Тогда оба 20-летних самолёта А340, которые в последнее время доставили немецкому правительству столько хлопот, могут быть сняты с эксплуатации.

Как отмечает немецкий телеканал N-TV, Хайко Маас тоже неоднократно страдал от технических неисправностей. Однажды ему пришлось заночевать в африканской республике Мали, потому что его самолёт сломался. В Каире главу МИД Германии спросили, верит ли он в то, что больше таких проблем не будет. Он чуть помедлил и заявил всего одно слово: «Конечно».