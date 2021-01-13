 

В Молдове в начале февраля стартует вакцинация от COVID-19. Бесплатно будут колоть препарат от Pfizer

13.01.2021, 22:44, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В начале февраля в Молдове начнется вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения страны 13 января.

В релизе ведомства сказано, что в стране утвердили национальный план иммунизации, по которому первыми будут вакцинированы работники медико-санитарных учреждений, вне зависимости от их формы собственности или организационно-правовой формы.

На втором этапе прививки получат взрослые старше 60 лет, лица с сопутствующими заболеваниями, сотрудники органов правопорядка, обороны и обеспечения безопасности государства, сотрудники пенитенциарной и образовательной системы, а также персонал социальных служб. На третьем этапе будут вакцинировать население в целом, независимо от возраста. 

Вакцинация в Молдове будет бесплатной. Как пишет информагентство MOLDPRES, прививать жителей страны будут препаратом компании Pfizer. 

В релизе минздрава Молдовы сказано: они получили подтверждение от Глобального альянса по вакцинам и иммунизации GAVI, а также от глобальной инициативы COVAX, что первую партию вакцин против COVID-19 в страну могут поставить до конца января. 

“Система здравоохранения в Республике Молдова готова к организации процесса иммунизации и должному использованию вакцины, которая поступит в страну, вне зависимости от того какая это будет вакцина”, – заявили в ведомстве. 

24 декабря врио министра здравоохранения страны Виорика Думбрэвяну говорила, что в Молдове нет инфраструктуры для хранения и транспортировки вакцины от Pfizer, называя использование этого препарата “недостижимой мечтой” для страны. 

Сейчас в Молдове, согласно релизу минздрава, “для обеспечения хранения вакцин на всех уровнях провели оценку обеспечения холодильным оборудованием для соблюдения холодной цепи”. 

“Во всех медико-санитарных учреждениях есть условия для хранения вакцины при температуре +2… +8°C, в Центрах общественного здоровья есть морозильные камеры, обеспечивающие температуру -20 °C, а в Национальном агентстве общественного здоровья есть морозильная камера, где можно хранить 100 тыс. доз вакцины при температуре -70 °C. Дополнительно, в рамках механизма реагирования на COVID-19, финансируемого Глобальным фондом, запросили приобретение четырех морозильников: две единицы с температурным режимом -20 °C и две единицы с температурным режимом -70 °C, которые должны быть доставлены до 31 января этого года”, – заявили в ведомстве. 

Население Молдовы, по данным национального бюро статистики на начало 2020 года составляло 2,6 млн человек. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В Молдове к 13 января подтвердили почти 151 тыс. случаев инфицирования, из них 140 тыс. выздоровели, 3,2 тыс. – умерли. 

Вакцина BNT162b2 производства компаний Pfizer и BioNTech стала первой, которую одобрила Всемирная организация здравоохранения. Ее уже одобрили для использования ряд стран, в том числе Великобритания, Канада, США, Швеция, Швейцария и Бахрейн. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.11 / Путину представили доклад ОНФ по ситуации с коронавирусом

15.09 / Китай запустил с морской платформы ракету с девятью спутниками

28.10 / КСУ опубликовал решение об отмене части положений антикоррупционных законов

12.01 / Убрав зарядное устройство, компания Apple сэкономила чуть больше 4 долларов

16.08 / Адвокат жестко ответил сомневающимся в инсульте у Ефремова

14.08 / Кобзев обсудил перевод автотранспорта в Братске на безопасные виды топлива

09.09 / За сутки в мире от COVID-19 умерло почти 2 тыс. человек

06.11 / Шеф Пентагона Эспер подготовил заявление об отставке

13.07 / Зеленский призвал Раду не рассматривать сегодня проект постановления о назначении местных выборов

17.11 / В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска