В США встревожены увеличением количества российских подводных лодок “Черные дыры”

13.01.2021, 22:40, Разное

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Военные эксперты американского профильного издания выразили обеспокоенность фактом того, что РФ может существенно пополнить количественный состав своего флота за счет тихоходных дизель-электрических субмарин проекта 636.6. Особую тревогу у журналистов вызывают уникальные технические характеристики судов.

Как рассказали специалисты, представляющие журнал The National Interest, отправной точкой мероприятий по усовершенствованию технической базы российских подводных лодок стала поставка на вооружение ВМФ РФ новейшей субмарины “Волхов” типа “Кило”. Подлодка была заложена в 2017 году, а уже менее, чем за четыре года, проект был реализован. Судно было разработано в рамках масштабного проекта 636, и на данный момент существует уже три модернизации подобного профиля. Большинство подводных лодок данного типа находятся на вооружении РФ, однако несколько экспортных вариантов имеются в Алжире, Вьетнаме и Китае. Примечательно, что новейшая современная дизель-электрическая субмарина “Волхов”, относящаяся к модернизированным версиям под названием “Черные дыры”, имеет сравнительно небольшой состав экипажа – немногим более полусотни человек. Тем не менее, увеличенный по сравнению с предыдущими моделями показатель длины судна и его повышенное водоизмещение позволяют ему осуществлять маршруты на дальние расстояния. Упомянутая подводная лодка оснащена боевым арсеналом в виде шести торпедных установок, в боезапас которых входят наземные и противокорабельные ракеты. В конечном итоге техническая база ВМФ РФ может получить еще пять подлодок “Черные дыры” проекта 636.6, доведя общую их численность до 12 или 13, и именно это, по мнению экспертов журнала, грозит наибольшей опасностью.

Специалисты подчеркнули, что наибольшим преимуществом агрегатов такого класса являются вовсе не боевые возможности, а наличие чрезвычайно низкого уровня шума, достигаемого за счет наличия тихого двигателя, максимально затрудняющего процесс обнаружения субмарины. Кроме того, дополнительным фактором является безэховое покрытие. В частности, прорезиненный материал содержит пустоты с воздушными пузырями, поглощающими звуковые волны и, тем самым усложняющими попытки гидролокаторов обнаружить судно.

Стоит отметить, что субмарина типа “Кило”, являющаяся предшественницей моделей 636, была разработана и внедрена еще в советский период в рамках проекта 877. Предназначалась она для ведения надводной и противолодочной войны на территории мелководных прибрежных вод. Данное судно обладало сравнительно небольшими размерами, что и позволяло успешно ему реализовать свое предназначение. И, хотя в РФ они уже фактически сняты с вооружения, некоторым количеством единиц все еще владеют Индия, Иран, Алжир, Румыния, Польша и Китай. Об этом пишет Политэксперт.