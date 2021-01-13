Мнение: Что будет, если Навального не посадят?

13.01.2021, 22:36, Разное

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Итак, у нас тут совпало два в одном. Пока в США окончательно и не сильно законно, что не смущает, кстати, большую часть наших упоротых либероидов, отстраняют Трампа от власти, впрочем, куда как хуже – готовятся зачищать трампистов .(хуже им, по мне огонь должен гореть) – в Россию возвращется наше все. Ну, по крайней мере Лешка Гульфик-фюрер Навальный предупредил – всем бояться. И вот какие мысли.

Если по-простому – надо сажать. Это уже не игра, уже Путин более, чем честко сказал – Навальный озвучает информацию западных разведок, а точнее ЦРУ. Что еще Лешке надо сделать, чтобы присесть? Кого-то убить? Съесть ребенка на камеру? Взорвать Кремль, что?

Игры, если это была тонкая игра спецслужб в слив оппозиции – игры кончились. Оппозиции больше нет. Но, любой яд в большой дозе может убить, хотя является лекарством в малой. И в свою очередь, любое лекарство может стать ядом. Навальный сегодня, как мне кажется, пользы больше – не приносит.

Нет такого человека в России – кто с такой легкостью при двух условках забил болт на все приличия и нарушал условия – как захочет. Это касается и его поездки в Томск, и его похождений на Берлинщине. Единственно, если он вернется, выйдет с кем-нибудь из ФСБ, ГРУ – как удобно и скажет, как в фильме "Конец операции резидент" – а вот и я, Меркель, спасибо за все!

Потому что люди не дураки. Мы могли закрывать глаза на весь этот бардак долго-долго – но теперь? Лешка наговорил себе на несколько сроков. Лешка наснимал крайне интересных киношек. Слушайте, ну не буду я вам все это перечислять, да?

Что до издержек… был такой зэка Ходорковский. И чего? И где? Прямо вот – лидер России в изгнании?

Игры кончились. В США сажают всех подряд, во Франции мутузят всех подряд, в Германии запрещают всех подряд – а в России свобода, блин, слова.

Если Навального не закроют, я, конечно, в десиденты не уйду, от Путина не отрекусь, но.

Но, во-первых, это будет повод малолетним и не очень дебилам показывать мне пальцем на "беззаконие" – и я не смогу им ничего ответить, а хитрые планы надоели даже такому упоротому ватану, как я.

А, во-вторых… да, разве первого мало? Слили дурачков – слили. Сольем еще. Но хватит собственными руками шатать основы государства.

Есть, правда, третий вариант – не приедет. И меня он тоже устроит.

Что, ставки делаем?

Счастья вам.