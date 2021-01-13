 

Венесуэла зарегистрировала «Спутник V»

13.01.2021, 22:00, Новости дня
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Венесуэльское министерство здравоохранения зарегистрировало российскую вакцину против коронавирусной инфекции, сообщил Российский фонд прямых инвестиций.

«Российский фонд прямых инвестиций объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» министерством здравоохранения Боливарианской Республики Венесуэла», – цитирует сообщение фонда РИА «Новости».

Поставлять препарат планируется с помощью международных партнеров в Индии, Китае, Южной Корее и т.д.

«Приветствуем решение министерства здравоохранения Венесуэлы одобрить применение «Спутник V» – безопасной и эффективной вакцины, которая поможет предотвратить распространение коронавируса. «Спутник V» уже является важной частью национального портфеля вакцины в ряде государств Латинской Америки. Ожидаем новые партнерства по вакцине со странами региона в ближайшие недели», – сообщил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

В конец декабря президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил главу российского государства Владимира Путина за помощь в вакцинации жителей страны от коронавируса.

Сын президента Венесуэлы Николас Мадуро Герра одним из первых в стране привился от коронавируса российской вакциной. Венесуэла получила первую партию российской вакцины от коронавируса 2 октября.



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