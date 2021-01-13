 

Лидер республиканцев в палате представителей признал вину Трампа за штурм Капитолия

13.01.2021, 22:00, Новости дня
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Глава республиканского меньшинства в палате представителей США Кевин Маккарти заявил, что импичмент действующему президенту Дональду Трампу является ошибкой, но признал его ответственность за штурм Капитолия.

«Я считаю, что импичмент президента в такой короткий промежуток времени являлся бы ошибкой. Не было проведено никакого расследования. Не было никаких слушаний. Более того, Сенат подтвердил, что процесс может начаться только после того, как избранный президент [Джозеф] Байден будет приведен к присяге», – цитирует Маккарти ТАСС.

Вместе с тем политик заявил, что Трамп ответственен за штурм Капитолия, в результате которого погибли пять человек. «Это не значит, что президент ни в чем не виноват. Президент несет ответственность за нападение толпы погромщиков на Конгресс», – добавил он.

В среду в Палате представителей США прошел процедурное голосование импичмент Трампу. Окончательное голосование должно пройти в 15-16 часов по местному времени (23.00–00.00 мск). Дебаты по резолюции начались в нижней палате Конгресса в 09.15 по местному времени (17.15 мск).

В начале января сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли пять человек. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС.



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