 

YouТube временно заблокировал аккаунт Трампа

13.01.2021, 11:54, Новости дня
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YouТube минимум на неделю заблокирует аккаунт Дональда Трампа, пишет The Hill, ссылаясь на официальное заявление соцсети. Кроме того, на канале Трампа будут бессрочно отключены комментарии. В YouТube не уточнили, какое именно видео стало причиной блокировки.


Reuters

В минувший вторник в YouТube заявили о том, что заблокируют аккаунт Дональда Трампа минимум на неделю, пишет The Hill. В качестве причины блокировки указано «нарушение правил сообщества».

«Учитывая текущее беспокойство по поводу насилия, мы также бессрочно отключаем комментарии на канале президента Трампа — как это было сделано и на других каналах, комментарии на которых вызывали беспокойство по поводу безопасности», — говорится в заявлении на официальной странице YouТube в Twitter.

Как отмечает The Hill, блокировка Трампа в YouТube произошла спустя несколько дней после того, как аккаунт президента США был навсегда заблокирован в Twitter, что вызвало гнев американских консерваторов, а также критику из разных стран мира.

В YouТube не уточнили, какое именно видео стало причиной блокировки, пишет The Hill. Издание напоминает, что YouТube также недавно удалил со своей платформы подкаст бывшего стратега Белого дома Стива Бэннона, объяснив это тем, что канал  «не соблюдал принципы».



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