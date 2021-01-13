Twitter вовсю применяет цензуру, но при этом учит Уганду демократии

13.01.2021, 21:50, Новости дня

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Twitter, забанивший Дональда Трампа и замешанный в политической цензуре в США, сделал комичное заявление о предвыборной ситуации в Уганде, передаёт Fox News. Twitter осудил попытки угандских властей заблокировать соцсети и мессенджеры и назвал свободу слова в интернете «основным правом человека». Как отмечает телеведущий Такер Карлсон, подобное заявление на фоне происходящего в Америке свидетельствует о том, что руководство Twitter неспособно посмотреть на себя со стороны.

Добрый вечер, вы смотрите Tucker Carlson Tonight. Для Соединённых Штатов Америки эта неделя была очень непростой. Спазм массовых беспорядков, за которым последовали беспрецедентно суровые меры против наших основных гражданский свобод. Это самые тёмные времена на памяти многих американцев. Но даже в разгар этой катастрофы были и проблески комедии, и мы благодарны за каждый из них.

Один такой проблеск был сегодня. Это было заявление группы под названием «Команда Twitter по глобальной общественной политике». Может быть, вы думали, что Twitter — это просто компания-соцсеть под управлением какого-то неземного бородатого придурка в центре Сан-Франциско. Но это уже не так. Пока вы спали, Twitter стал больше, чем вам когда-либо представлялось возможным. Twitter — теперь независимое государство с собственным советом по национальной безопасности, межведомственным созвездием внешнеполитических экспертов, работа которого — управлять делами мира. «Команда Twitter по глобальной общественной политике» — это на самом деле совет национальной безопасности компании.

Итак, специалисты по глобальной общественной политике сегодня, по обыкновению советов безопасности, высказались о предстоящих выборах в Уганде. И вот что они сказали об этих выборах. Цитирую: «В преддверии выборов в Уганде к нам поступают сообщения о том, что интернет-провайдерам приказывают блокировать социальные сети и приложения для обмена мгновенными сообщениями. Мы решительно осуждаем закрытие интернета — такие случаи наносят огромный вред, нарушают основные права человека и принципы #Открытого Интернета. Доступ к информации и свобода самовыражения, включая общественный диалог в Twitter, как никогда важны во время демократических процессов, в частности выборов». Конец цитаты.

Попытайтесь проникнуться этим, пусть это дойдёт до вашего сознания. Twitter напоминает угандцам, что цензура аморальна. Извините, угандцы, но вы не вправе затыкать рот другим в Twitter, особенно перед выборами. Вам просто нельзя этого делать! Мы, конечно, признаём, что у вас в Уганде нет Билля о правах или многовековой традиции самоуправления. Так что вы там, в отличие от нас здесь, могли быть и не в курсе. Но мы вновь заявляем: подвергать цензуре аккаунты избирателей в соцсетях — чрезвычайно вредно! Онлайн-цензура нарушает, цитирую, «основные права человека». Да это вообще атака на саму демократию! Поняли, угандцы? Ну, мы понимаем, у вас примитивная развивающаяся страна, так что на этот раз мы вас прощаем. Но не забывайте: цензура — плохо! #ОткрытыйИнтернет!

Это так прекрасно, что даже не верится! Мы проверили, правда ли это. Правда. Twitter действительно сделал такое заявление! И это лишь доказывает, что IT-монополии ещё хуже, чем мы о них думали. Они не только жестоко деспотичны, а также совершенно бесчестны и безгранично честолюбивы. Они ко всему прочему — и мы этого не знали! — по-детски глупы. Они понятия не имеют о том, как выглядят в глазах окружающих. Они не умеют видеть себя со стороны! Нет у них даже бледного подобия ироничной рефлексии, без которой мудрость невозможна. Они — идиоты. Они даже собственных шуток не понимают.

С другой стороны, всё это на самом деле не так уж смешно. Это ужасает. Вас в этом можно не убеждать: вы всю неделю видели «закручивание гаек» и цензуру. Вы чувствуете, что всё это будет усугубляться, и вы правы. Будет усугубляться.

Дата выхода в эфир 12 января 2021 года.