 

Милонов предложил принудительно надевать на проблемных подростков антисуицидальные ошейники

13.01.2021, 21:51, Разное
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Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил оригинальный способ борьбы с подростковым самоубийством.

Его идея заключается в том, чтобы принудительно надевать на склонных к суициду детей неснимаемый ошейник из жёстких материалов, который, как заверяет парламентарий, защитит шею от удавки и и виселицы. Также, по мнению Милонова, такая вещь будет сигнализировать окружающим о том, что подросток опасен для себя.

– Насмотрятся всяких педерастов в интернете, а потом их с петли снимай! В первую очередь нужно заниматься профилактикой подросткового суицида, а не ждать, когда самоубийц станет меньше по естественным причинам: с аниме вопросы решили, с корейской музыкой пока одерживаем сокрушительную победу, интернет почистили от дряни, но как быть с теми, у кого уже мозг как обосранный унитаз, который уже ничего кроме дерьма не вмещает в себя? Смотрите, я придумал такую штуку, это антисуицидальный ошейник, надевается на шею, а сзади замочек такой, чтобы застегнуть. С таким просто невозможно повеситься – не задушишься. Даже размер регулируется, кстати, испробовал на себе и могу заверить, что работает. Раньше, правда, к нему шёл кляп, но я подумал, как это с ним детям кушать и читать молитву, – рассказал депутат Виталий Милонов о своём изобретении.

Также сообщается, что одновременно с Милоновым в инновационном отделе РПЦ разработали схожий аппарат – противосуицидальный крест для жёсткой фиксации ребёнка.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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