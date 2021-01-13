Милонов предложил принудительно надевать на проблемных подростков антисуицидальные ошейники

13.01.2021, 21:51, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил оригинальный способ борьбы с подростковым самоубийством.

Его идея заключается в том, чтобы принудительно надевать на склонных к суициду детей неснимаемый ошейник из жёстких материалов, который, как заверяет парламентарий, защитит шею от удавки и и виселицы. Также, по мнению Милонова, такая вещь будет сигнализировать окружающим о том, что подросток опасен для себя.

– Насмотрятся всяких педерастов в интернете, а потом их с петли снимай! В первую очередь нужно заниматься профилактикой подросткового суицида, а не ждать, когда самоубийц станет меньше по естественным причинам: с аниме вопросы решили, с корейской музыкой пока одерживаем сокрушительную победу, интернет почистили от дряни, но как быть с теми, у кого уже мозг как обосранный унитаз, который уже ничего кроме дерьма не вмещает в себя? Смотрите, я придумал такую штуку, это антисуицидальный ошейник, надевается на шею, а сзади замочек такой, чтобы застегнуть. С таким просто невозможно повеситься – не задушишься. Даже размер регулируется, кстати, испробовал на себе и могу заверить, что работает. Раньше, правда, к нему шёл кляп, но я подумал, как это с ним детям кушать и читать молитву, – рассказал депутат Виталий Милонов о своём изобретении.

Также сообщается, что одновременно с Милоновым в инновационном отделе РПЦ разработали схожий аппарат – противосуицидальный крест для жёсткой фиксации ребёнка.

—