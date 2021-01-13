Уткин: На съемках “Дня выборов 2” я говорил Хаиту и Барацу: “По вашей вине я сегодня зарабатывал деньги на жизнь, как презренная женщина: лежа на спине и раздвинув ноги”

13.01.2021, 21:50, Новости дня

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В интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону российский журналист, футбольный комментатор Василий Уткин рассказал, что был в восторге, когда узнал, что будет сниматься в фильмах “День выборов” и “День выборов 2”, сценарий для которых, кроме Сергея Петрейкова, писали сооснователи и актеры московского театра “Квартет И” Леонид Барац и Ростислав Хаит.

“Тут – как в другом фильме нашего с вами детства: “Все побежали – и я побежал”. Мы с ребятами из “Квартета” дружим достаточно давно. Мы раньше вместе с ними играли в футбол. Они играют до сих пор, а мне уже до футбола, конечно, как до планеты Камино участникам “Звездных войн”. И, собственно… Просто вышел спектакль “День радио”. И какое-то время я их троллил насчет того, что “ну для меня-то роль, в конце концов, напишите. Почему для Миши Козырева можно, а для меня никак нельзя?” И когда они написали “День выборов”, мне позвонил Слава Хаит и сказал: “Знаешь, кажется, ты достаточно нелеп, чтобы сыграть у нас одного такого нелепого персонажа”. Так я попал сначала в театр, а потом в кино”, – рассказал он.

Уткин отметил, что на роль Игоря Цаплина – кандидата в губернаторы Самарской области “от Эммануила Гедеоновича” – пробовался также Валдис Пельш.

“Я сначала думал, что возьмут Валдиса. Настраивал себя так. А потом, когда выяснилось, что хотят снимать меня, у меня был страшный восторг”, – отметил он.

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По словам Уткина, он доволен результатом.

“Съемки в кино – это процесс довольно занятный, но, конечно, гораздо более рутинный. Потому что принимает участие невероятное количество людей, и все творческие, у всех есть точка зрения на происходящее. Результат очень нравится. Вообще, бывает и утомительно довольно-таки. Вот в “Дне выборов 2” есть сцена, когда мой персонаж пытаются привести в чувство, потому что он наелся снотворного. Это снималось в телецентре “Останкино”, в гримерке. И там куча зеркал. И получилось так, что я там говорю полтора слова, но я должен все время лежать в кадре, потому что нет такой точки, с которой меня не видно. Я потом говорил Славе Хаиту и Барацу, что “по вашей вине я сегодня зарабатывал деньги на жизнь как презренная женщина: лежа на спине и раздвинув ноги”. Такая была поза. Ну, можно сказать, что я не простил”, – добавил Уткин.

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube

“День выборов” вышел на экраны в 2007 году, продолжение – в 2016-м. В обоих фильмах снялись все участники “Квартета И”. Кроме уроженцев Одессы Бараца и Хаита, это российские актеры Александр Демидов и Камиль Ларин.

Уткин родился в 1972 году в Балашихе Московской области.

Как спортивный журналист получил известность благодаря программе “Футбольный клуб” (НТВ), которую он с перерывами вел в 1994–2013 годах. В 2010–2015 годах был главным редактором спортивных каналов сети “НТВ-Плюс”.

В разные годы также сотрудничал с телеканалами СТС, “Матч ТВ”, Eurosport. Сейчас Уткин – креативный директор сети пабов “Джон Донн”, развивает собственный YouTube-канал.



Дмитрий ГОРДОН

основатель проекта

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