Мнение: Монополизация впечатляет!

13.01.2021, 21:48, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Незыгаре продолжают жечь напалмом – приоткрывают подноготную столь привычного нам современного мира, показывая, кто им на самом деле владеет. Конспирологи, понятно, ведь “теория заговора” нынче – самое модное ругательство, еще хуже, чем гомеопатия (хотя гомеопатия, с точки зрения нашей промытой мозгами молодежи – тоже, понятно, теория заговора). Правда, в приводимых ниже выкладках никакого заговора нет – там просто констатации “у кого сколько”. Но суммы, что ни говори, впечатляют. Конечно, на фоне этих триллионов в управлении НЕСКОЛЬКИХ крупных кампаний, тот же Трамп с его жалкими тремя миллиардами смотрится обычным жалким нищебродом. Смех и грех, но в современном мире даже долларовый (!) миллиардер (!!) – никто, так, мелкая рыбешка… А вы, друзья, ждете повышения в зарплате на десятку, то есть на 150 баксов, как манны небесной. Мир раскололся в невероятной степени. Я, если что, не осуждаю – я искренне поражаюсь.

“Блокировка Трампа в социальных медиа подняла вопрос монополии техногигантов. Самое главное – кто владельцы этих компаний и как они связаны между собой.

В фильме «Пираты Силиконовой долины» упоминается, что владельцы пересекаются. Речь об акционерах Эппл, Майкрософт и Гугл. Основатели гигантов давно не являются их основными акционерами. У Гейтса и Брина с Пейджем давно нет даже блокирующего пакета акций. Институциональные инвесторы. То есть гигантские транснациональные корпорации, которые занимаются инвестированием по всему миру.

Самая крупная это The Vanguard Group. У нее есть штаб-квартира в США, 15 тысяч сотрудников и примерно ШЕСТЬ С ПОЛОВИНОЙ ТРИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ в управлении. Это почти 9 бюджетов Пентагона, если отталкиваться от показателей 2020 года. То есть средств вкладчиков хватит на содержание самой мощной армии мира в течение девяти лет.

Кто этой компанией владеет – вопрос хороший.«The Vanguard Group принадлежит по официальным данным инвестиционным фондам, которые находятся под управлением дочерних структур компании», одним словом ТНК.

Далее в числе акционеров технологических гигантов мелькает BlackRock, Inc. Это еще один инвестиционный фонд со средствами в управлении примерно в СЕМЬ С ПОЛОВИНОЙ ТРИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ.

Далее – State Street Corporation. В управлении жалкие ТРИ С МЕЛОЧЬЮ ТРИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ. Но это еще и один из крупнейших банков мира. Размер депозитарных активов — 34,3 триллиона долларов. Является частью Федрезерва – это отдельная запутанная система, в эту тему я не буду углубляться.

Еще – Fidelity Investments, она же FRM Co. В управлении всего два триллиона долларов. Кстати единственная инвестиционная компания из крупных, у которой четко видны владельцы. Это семейный бизнес неких Джонсонов – одной из богатейших семей США – в первой десятке.

К примеру, 70 процентов акций Гугла одного вида приходится на перечисленные мной компании и еще 1-2, ну и 50 процентов – другого вида.

А далее самое интересное. Если не считать The Vanguard Group и бизнес семьи Джонсонов, то все эти фонды параллельно владеют частью акций друг друга – кто 10 процентов продал соседу, кто 20, а сосед в ответ свои. В воображении у меня встает образ гигантского спрута.

По состоянию на 2017 год 81,21 % акций класса A компании Google принадлежат институциональным инвесторам, в частности: BlackRock, Fidelity Investments, State Street Corporation и T. Rowe Price.

Упомянутая в конце T. Rowe Price вообще сборище нищебродов – в их управлении всего 900 миллиардов долларов. А в числе ее акционеров мелькают BlackRock, The Vanguard Group, State Street Global Advisors и J.P. Morgan Investment Management Inc.

Компания Apple, точнее ее самые крупные акционеры: BlackRock, The Vanguard Group, State Street Global Advisors и Fidelity Investments.

Крупнейшие акционеры Microsoft – BlackRock, The Vanguard Group, State Street Global Advisors, Fidelity Investments, T. Rowe и Capital World Investors.

Упомянутые тут впервые Capital World Investors это еще один группа, управляющая двумя триллионами долларов. Открытой информации о ее владельцах нет, но догадаться можно.

Итог вышенаписанного – группа формально различных компаний, тесно переплетенная, аккумулировала около 20 (или более) триллионов долларов и контролирует американскую технологическую сферу ну и через нее мир. И, само собой, в свете этого якобы битвы Google и Apple вызывают все меньше эмоций, как и сражения Apple против Microsoft” (НЕЗЫГАРЬ)

Вот так вот. Какая-нибудь Вангард Груп – 6,6 трлн. долл. в управлении. Для сравнения: годовой бюджет Российской Федерации (это со всеми нашими ракетами, танками и поликлиниками) – порядка 20 трлн. рублей, или что-то типа 0,3 трлн. баксов по курсу. То есть порядка 5% от того, что в распоряжении одной только Вангард. Ну или так сказать: эта самая Вангард могла бы полностью содержать нашу бедовую РФ в течении… 20 лет. До 2041 года.

Пишут также, что на выборную президентскую кампанию в США в этом году было потрачено порядка 15 млрд. долл. Трамп, стало быть, даже если бы ОТДАЛ ВСЁ, смог бы покрыть лишь “долю малую”.