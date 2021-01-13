Максим Галкин представил себя Ихтиандром

13.01.2021, 21:46, Разное

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Максим Галкин продемонстрировал видео своего купания в бассейне. Комик признается, что хотел придумать сексуальный вид, а вышла комедия.

На странице в Instagram Максим Галкин поделился видео того, как он ныряет в бассейне, выполняя упражнения под водой под кавер песни из мультфильма «В синем море, в белой пене». Шоумен написал, что когда конструировали свой особняк, то построил окна под водой в бассейне, но не мог понять для чего они. Артист осознал, что в тот период подумал о себе, что круто выглядит под водой, но теперь, просмотрев видео, назвал себя дельфином в возрасте и Ихтиандром.

Также Максим Галкин сообщил, что во время съемки ролика хотел в итоге получить сексуальный вид, но получилось очень смешно. Поклонники сразу откликнулись на видео и написали много комплиментов юмористу. Они отметили, что артист выглядит очень даже сексуально.