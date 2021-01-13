Мнение: Почему Навальный возвращается

13.01.2021, 21:40, Разное

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Алексей Навальный заявил в своем Instagram, что на 17 января купил билет авиакомпании «Победа» на рейс Берлин-Москва, и что уже в воскресенье он вернется в Россию.

«Россия – моя страна, Москва – мой город, я по ним скучаю» – написал Навальный.

Никогда не сомневался, что Навальный вернется. Потому что он публичный политик и не может себе позволить заниматься тем, чем занимается, находясь за тридевять земель от России…

Но возвращение Навального именно сейчас, после того, что он за последние месяцы наговорил про российскую власть в целом и персонально про Путина – это очень серьезный шаг. Потому что он не может не понимать, что очень велика вероятность, что в России Навальный может быть взят под стражу и отправлен в тюремную камеру.

Хотя это и не очевидно, что его арестуют. Потому что арест Навального будет выглядеть, как арест по заказу Кремля, как месть за то, что он не погиб после отравления.

Очевидно и то, что на Западе арест Навального будет воспринят и преподнесен как арест главного оппонента Путина. Что это именно Путин так сильно боится Навального, что дал команду отправить его в «Лефортово» или «Матросскую тишину»… А это чревато новым санкционным витком….

Думаю, что Навальный взвесил и просчитал все эти риски и понял, что Путину не выгодно держать Навального в тюрьме. И поэтому он возвращается….

Фотография отсюда