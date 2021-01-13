Мнение: Британский герой в Китае, конец мусорной сверхдержавы и заброшенный Казахстан

13.01.2021, 21:36, Разное

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1. Китайцы знают англичан преимущественно как грабителей, насильников, мародёров и наркоторговцев. Однако было бы ошибкой полагать, будто Британия населена исключительно сволочами, или будто даже в преступных организациях не может быть благородных людей.



https://meduza.io/feature/2020/11/17/v-kitae-61-letniy-britanskiy-konsul-spas-tonuschuyu-devushku-ryadom-byli-desyatki-lyudey-no-nikto-krome-nego-ne-stal-prygat-v-vodu

Генеральный консул Великобритании в Чунцине Стивен Эллисон спас тонувшую в реке китайскую студентку. Видео, сделанные очевидцами, стали вирусными в китайском сегменте интернета.



Инцидент произошел в субботу, 14 ноября, в городе Чжуншань на популярном туристическом маршруте. 24-летняя девушка упала с моста в воду. Рядом было много людей, которые видели это, но никто из них не попытался прыгнуть за ней. Тогда это сделал 61-летний Эллисон. Он подплыл к потерявшей сознание девушке, после чего с берега им кинули спасательный круг и помогли выбраться из воды.



Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь назвал поступок Эллисона «героическим». «Этот акт героизма и доброты не будет забыт и окажется вписан в историю китайско-британской дружбы», — заявил, в свою очередь, посол Китая в Великобритании Ли Сяоминь.

Странно, однако, что так много китайцев не умеет плавать. Что это – какая-то местная культурная особенность, или же им попросту негде этому научиться (дефицит бассейнов и чистой отрытой воды)?

2. В мире стало одной сверхдержавой меньше:

https://lenta.ru/news/2021/01/03/china/

Китай отказался от статуса главной мусорной сверхдержавы мира и полностью прекратил импорт твердых бытовых отходов (ТБО) из-за рубежа. Об этом сообщило Министерство охраны окружающей среды Китая. <…>

Китай начал ввозить мусор, такой как пластмасса, бумага и металлы, в качестве вторсырья еще в 1980-х годах. В результате страна стала крупнейшим в мире импортером твердых бытовых отходов (ТБО). К 2016 году Китай ввозил более половины всех ТБО планеты. Практика, с одной стороны, способствовала стремительному экономическому росту страны, обеспечивая ее предприятия сырьем, а с другой — била по экологии, поскольку не все предприятия занимались переработкой и утилизацией добросовестно.

В 2017 году в ходе массовой проверки выяснилось, что более 60 процентов китайских предприятий нарушают законы об охране окружающей среды, пишет «Синьхуа». Власти страны начали последовательно запрещать импорт новых категорий бытовых отходов и решили полностью отказаться от ввоза мусора с 2021 года. Ожидается, что полный запрет не только развернет внимание КНР в сторону переработки собственного мусора, но и заставит такие государства, как США и Великобритания, отправлявшие свои отходы в Китай, глубже задуматься о собственной культуре потребления.

Теперь природолюбивые западные страны вместо Китая будут вынуждены заваливать своим мусором Юго-Восточную Азию и страны Африки. Под угрозой также некоторые государства Восточной Европы:

http://greenparty.ru/news/1636/

Есть еще одно направление экспорта отходов – вывозить их в Восточную Европу. Дело в том, что такие страны, как Болгария, Эстония, Греция, Кипр, Мальта, Румыния и Словакия из-за очень низких налогов на размещение отходов захоранивают на полигонах большую часть своих отходов (Болгария – около 80%). Почему бы за дополнительные деньги не закопать у себя еще и мусор из более развитых стран – партнеров по Евросоюзу? Деньги ведь не пахнут!

По данным ООН, ежегодно развитые страны производят более 50 млн. тонн электронных отходов. Еще примерно столько же производится в странах третьего мира. Однако лишь четверть этого объема отходов электронной промышленности перерабатывается в соответствии с экологическими требованиями. Остальной электронный хлам либо закапывается на свалках, либо (что более вероятнее) вывозится в менее развитые страны, такие как Китай (до недавнего времени), Гана, Филиппины, Нигерия, Сомали, Бангладеш, Кения, Гвинея, Индия и ряд других.

3. «Би-Би-Си» в статье из рубрики «Будущее» с нескрываемой теплотой и симпатией пишет о заброшенных в 1990-е годы колхозных полях в Казахстане, которые теперь превратились в прекрасные дикие степи. Публикация называется «Как конец Советского Союза вызвал великое восстановление дикой природы»:

https://www.bbc.com/future/article/20210106-how-the-soviet-unions-end-sparked-a-grand-rewilding

Как вы думаете, что было бы, если бы история России в 21 веке пошла по худшему сценарию, о котором мечтают русофобы? Если бы наша экономика так и не восстановилась и не модернизировалась, а население сократилось бы в полтора раза (как в итоге и произошло в некоторых постсоветских республиках?

Вероятно, тогда и у нас повсюду была бы сплошная романтика: экологические чистые заповедники вместо полей, загадочные здания заброшенных заводов и готовые декорации к игре «Сталкер» на развалинах пустующих городов.

Можно представить себе, какие вдохновляющие статьи писали бы об этом западные журналисты, и как радовалась бы зелёная публика столь масштабному возрождению природы. Стыдно сознавать, как сильно мы разочаровали всех этих желающих нам добра людей.