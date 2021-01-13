То есть, ничего не было?! – Личное мнение

13.01.2021, 21:34, Разное

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Новый удар по половой востребованности Кристины Асмус нанёс её партнёр по фильму «Текст» Иван Янковский.

Чо? Секас? Не было никакого соития! Мы развели всех, хорошо сыграв половой акт на камеру!



Уйди, серая мышь! Ничо у нас не было. Фото: Соцсети

«Играть что-то типа «Текста» мне интересно. Это профессия. Мы свою работу сделали достоверно и хорошо, хотя все, естественно, понимают, что это обман, ничего не было. Просто мы качественно развели всех. Человек должен понимать, что это кино».

Как переживёт сама Кристина этот подлый удар от партнёра, который дистанцировался от неё после всего, что было?

Очень сложно быть серой мышкой. Ростик маленький, глазки бегают. Неужели даже в сцене любви самой любви не было? Почему Кристину никто не хочет?

Сначала Гарик объяснил причину развода — да зае… Ну, не возбуждает больше, хотя все думали, что Кристюха — прям роковуха. Теперь и Ванька слился с актрисы Асмус — нет, говорит, никакого секса не получилось.

Как прожить инстаграмно-тнтшной женщине в наше время, когда её не просто не хотят, но публично говорят об этом? Общественное мнение формируется ведь из таких деталей — не хочет Гарик, не трахнул Ваня, а значит, рассудит другой мужчина, и мне не нужно. Буду хотеть какую-нибудь из Тиматевых.

Чем ответит Кристина на подлый удар под дых от партнёра по сексу, которого не было? Наденет шляпу, снимет совсем трусы и напишет, что Иван Филиппыч всех обманул, тогда как на самом деле всё было? Ну, другого варианта доказать свою востребованность лично я не вижу.

А как вы относитесь к людям, которые вас продинамили с сексом?

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