Обучение нового потока программы “Женщина-лидер” начнется в феврале

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13.01.2021, 21:20, Разное
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В прошлом году обучение по программе “Женщина-лидер” прошли почти 140 женщин. Ее уникальность состоит в формировании современных управленческих способностей. В рамках данной программы подготавливается несколько десятков соцпроектов, которые направлены в том числе на развитие предпринимательства и поддержи нуждающихся в помощи.

Проректор по образовательной деятельности Мастерской управления (МУ) “Сенеж” Мария Афонина рассказала, что отбор участниц начнется уже в январе. Также ведется работа с выпускницами 2020 года. Любопытно, что некоторым слушательницам программы предлагают становиться ее
амбассадорами.

Проект “Женщина-лидер” реализуется не только МУ “Сенеж”, но и Советом Евразийского женского форума. По мнению вице-спикера Совета Федерации ФС РФ Галины Кареловой, в рамках этой программы проводится системная работа, которая направлена на развитие эффективных социальных лифтов для женщин.

Также стоит отметить, что МУ “Сенеж”, появившаяся в 2019 году, является проектом президентской платформы “Россия – страна возможностей”, поэтому она имеет непосредственное отношение к программе “Женщина-лидер”.



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