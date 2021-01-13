Мнение: Худо-бедно

13.01.2021, 21:16, Разное

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Вчера состоялись переговоры политических советников "Нормандской четверки" по Донбассу. Никаких результатов они не принесли, единственная констатация – “…Режим прекращения огня в Донбассе худо-бедно соблюдается…” – как сообщил российский представитель Козак.

Вот это “худо-бедно” – это самое точное определение вообще всей внешней российской политики. Буквально все конфликтные ситуации, созданные за последние годы, находятся в состоянии “худо-бедно”. В тупике, проще говоря. Это и есть лучший показатель качества внешней политики России. Когда ты создаешь тупиковые ситуации для своих противников-“партнеров”, но при этом остаешься в стороне и над схваткой – это показатель высокого класса. Когда ты сам влазишь в эти тупики и не можешь из них выбраться – это показатель твоего собственного кретинизма. К тупикам имени Украины, Приднестровья, Сирии, Украины, Южной Осетии-Абхазии в 20 году добавились неразрешимые ситуации с Белоруссией и Нагорным Карабахом, тупик в Ливии. Практически безнадежной становится политика Кремля в Средней Азии, в Африке, зависла в неопределенном положении обстановка с братским криминальным режимом в Венесуэле. И везде эти тупики поддерживаются лишь одним – закачкой в них ресурса. Поэтому и засекреченный на четверть бюджет страны – значительная часть этих “секретных” денег уходит как раз на удержание всех этих тупиков.

Донбасская эпопея не имеет ни малейших шансов разрешиться мирным путем. И теперь у нее есть вполне показательный пример – как именно ее можно разрешить немирными средствами. Карабахская война, которую Кремль с треском проиграл Турции, показала, как именно следует поступать в случае невозможности договориться. При этом Кремль во всех тупиковых конфликтах занимает объектное положение – он вынужден реагировать на происходящее, но сам его уже не в состоянии создавать. Объектность внешней политики – это и есть показатель качества и уровня нашего великого геостратега, который просто не в курсе, что внешняя политика – это продвижение интересов, которые диктуются политикой внутренней. Внутренняя же политика режима – это всего лишь примитивная распродажа страны. На такой базе нелепо пытаться выстраивать субъектную политику – как внутри страны, так и за ее пределами.

По всей видимости, все созданные режимом тупики какое-то время (пока есть возможность заливать их бюджетными деньгами) будут поддерживаться, но рано или поздно такая конструкция начнет рассыпаться. Причем обвально, как карточный домик. Горбачевский СССР точно так же, утратив субъектность своей политики под конец существования Союза, обвально потерял вначале Восточную Европу, затем афтешоком получил и собственный развал. Чем банкрот Путин отличается от банкрота Горбачева? Да ничем, в сущности.

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