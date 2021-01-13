Россия и Саудовская Аравия обсуждают третью фазу испытаний «Спутник V»

13.01.2021, 21:06, Новости дня

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Россия обсуждает с Саудовской Аравией организацию третьей фазы испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V», а также возможность локализации ее производства в этой арабской стране, сообщили в российском МИДе.

«РФПИ и профильные саудовские ведомства продолжают также проработку вопросов об организации на территории Королевства Саудовской Аравии третьей фазы клинических испытаний российской вакцины «Спутник V» и локализации ее производства», – говорится в комментарии на сайте российского внешнеполитического ведомства, опубликованном в преддверии визита в Москву главы МИД Королевства Фейсала Бен Фархана Аль Сауда и его переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Ранее сообщалось, что Палестина первой на Ближнем Востоке зарегистрировала вакцину от COVID-19 «Спутник V», в течение месяца первая партия препарата поступит в страну. Также стало известно о регистрации российской вакцины в Алжире.