 

Импичмент Трампу прошел голосование Палаты представителей

13.01.2021, 21:06, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Импичмент действующему президенту США Дональду Трампу прошел процедурное голосование в Палате представителей, согласно официальным результатам.

Палата представителей утвердила правила и приступила к двухчасовым дебатам по тексту резолюции об импичменте, передает РИА «Новости».

Окончательное голосование должно пройти в 15-16 часов по местному времени (23.00–00.00 мск). Дебаты по резолюции начались в нижней палате Конгресса в 09.15 по местному времени (17.15 мск).

На прошлой неделе сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли пять человек, в том числе ветеран ВВС США Эшли Бэббитт и сотрудник полиции Капитолия Брайан Сикник. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Джозефа Байдена, запланированную на 20 января.

В понедельник представители Демократической партии внесли в Конгресс США резолюцию об отстранении от власти Трампа. Демократы призвали немедленно рассмотреть резолюцию о применении вице-президентом США Майком Пенсом 25-й поправки к конституции, дающей ему право прекращения полномочий Трампа, однако заседание было перенесено из-за возражений представителя Республиканской партии.

При этом СМИ сообщили, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и представители палаты от Демократической партии собрали достаточно голосов, чтобы объявить импичмент действующему президенту Дональду Трампу.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.09 / Ученые создают новую технологию производства биотоплива

26.11 / Motorola представит новую флагманскую модель смартфона

04.10 / Зеленский решил привлечь IT-специалистов из Белоруссии

26.06 / Юный челябинец собирает макулатуру, чтобы подарить детдомовцам футбольные мячи

21.11 / Amazon представил обновленные умные очки Echo Frames

29.06 / Жительнице Подмосковья ампутировали часть руки после нападения соседского алабая

24.08 / У пограничников есть ресурсы для охраны границы с Беларусью, но нужно быть бдительными – глава Госпогранслужбы Украины

30.09 / Пашинян созвал заседание Совбеза Армении

15.10 / ФСБ предотвратила теракт у «Родины-матери» в Волгограде

06.12 / Китайские инвесторы “Мотор Січі” начали международный арбитраж против Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска