Лидер республиканцев в сенате отказался проводить импичмент Трампу

13.01.2021, 21:06, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Предводитель республиканского большинства в сенате США Митч Макконнелл отказался собирать сенат для проведения процедуры импичмента действующему президенту Дональду Трампу.

Макконнелл исключил проведение процедуры импичмента до инаугурации избранного президента США Джо Байдена, передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.

Ранее сообщалось, что Макконнелл якобы планирует исключить Трампа из партии.