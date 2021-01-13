 

Сябитова рассказала, как правильно встречать Старый Новый год

13.01.2021, 21:06, Новости дня
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Ведущая программы «Давай поженимся» Роза Сябитова дала своим подписчикам в социальных сетях советы по тому, как лучше встречать Старый Новый год, и рассказала, какие приметы помогут улучить материальное благосостояние.

«Если вы будете накрывать праздничный стол, то обвяжите ножки стола веревкой. Согласно этой примете, вы свяжете всех членов семьи воедино, а в доме будет всегда уют и покой», – написала телеведущая в своем Instagram.

Также Сябитова посоветовала положить под белую скатерть четыре монеты по углам стола. Эта примета, по словам артистки, поможет «повысить материальное состояние на весь грядущий год».

«Я же для усиления эффекта разложу монетки еще по карманам, и положу в обувь», – заключила она.

Ранее ведущий Иван Ургант сделал прическу «под 2020 год» и пообещал своим подписчикам персональные поздравления, а артист Максим Галкин показал танцы супруги Аллы Пугачевой в новогоднюю ночь.



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