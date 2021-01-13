 

Guardian – «Я всегда за закон и порядок» — Чак Норрис развеял слухи о своём участии в штурме Капитолия

13.01.2021, 21:00, Новости дня
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Американскому актёру Чаку Норрису пришлось публично отрицать, что он был среди «мятежников» на Капитолийском холме. Предположения о его участии в беспорядках возникли после того, как появилась фотография одного из протестующих, который был очень похож на звезду голливудских боевиков, пишет The Guardian.


Reuters

Американский актёр, легенда боевых искусств и человек-мем Чак Норрис публично объявил, что он не участвовал в «мятеже» на Капитолийском холме. Путаница произошла после появления в сети фотографии протестующего, который формой лица и коротко остриженной бородой очень напоминал голливудскую знаменитость, пишет The Guardian   

«Это был не я, и меня там не было. В нашем обществе нет места насилию любого рода. Я выступаю и всегда буду выступать за закон и порядок», — написал Норрис в Twitter. Тем самым он озвучил позицию, которой мог бы гордиться его персонаж в сериале «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски», считает издание.

Менеджер актёра Эрик Критцер подтвердил его слова. Он заявил, что Норрис, известный своими консервативными взглядами, не присутствовал в Вашингтоне во время беспорядков, в результате которых погибли пять человек.

«Чак продолжает оставаться на своём ранчо в Техасе, где он находился со своей семьёй», — заявил Критцер. Он признал, что сфотографированный мужчина чем-то похож на Норриса, но при этом добавил: «Чак намного симпатичнее».

Норрис, который поддерживал Дональда Трампа на позапрошлых выборах, ранее уже поднимал тревогу о «заговоре» федеральных властей. В 2015 году он заявил, что те намереваются полностью подчинить себе Техас.

Актёр опасался, что военные учения под названием Jade Helm 15 могут превратиться в полномасштабную оккупацию его родного штата. Он призывал губернатора Грега Эбботта и сенатора США Теда Круза провести расследование, напоминает The Guardian.



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