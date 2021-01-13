Politico – «кризисная ситуация» — Пентагон столкнулся с подъёмом экстремизма в рядах американской армии

13.01.2021, 21:00, Новости дня

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Министерство обороны США столкнулось с подъёмом экстремизма в своих рядах, в частности, с ростом популярности идей о превосходстве белой расы, пишет Politico. В настоящий момент оборонное ведомство пытается понять, насколько острой стала эта проблема за годы президентского правления Трампа.



Reuters

Пентагон столкнулся с ростом популярности идей о превосходстве белой расы в своих рядах, а также с подъёмом прочих правых идеологий, пишет Politico. Теперь оборонное ведомство пытается разобраться, насколько острым стал этот вопрос за время правления Дональда Трампа.

Эта проблема преследует вооружённые силы США уже в течение многих лет. Однако в центре внимания она оказалась после появившейся недавно информации о том, что на прошлой неделе в смертоносной атаке на Капитолий приняли участие бывшие военнослужащие.

По мнению законодателей, отставных военачальников и экспертов по экстремизму, борьба с влиянием групп ненависти, с расистской пропагандой и с антиправительственными настроениями в офицерском составе и среди рядовых должна стать первостепенной задачей для отставного генерала Ллойда Остина, которого избранный президент США Джо Байден выдвигает на пост министра обороны. В случае назначения Остин станет первым темнокожим главой Пентагона, подчёркивается в статье.

«Сложилась кризисная ситуация: в рядах военных наблюдается подъём экстремизма и распространяются идеи о превосходстве белой расы, — заявил конгрессмен Джейсон Кроу, отставной офицер Сухопутных сил США и член комитета палаты представителей по вооружённым силам. — К сожалению, этому поспособствовал президент Трамп. Так что с этим нужно разобраться немедленно и решительно. Это приоритетная задача».

Комплексная проблема правого экстремизма преследует Вооружённые силы США уже на протяжении нескольких десятилетий и обычно обостряется на фоне подъёма подобных настроений в американском обществе.

В очередной раз внимание к этому вопросу было привлечено после появления информации о том, что в прошлую среду в беспорядках на Капитолийском холме предположительно принимал участие старший офицер ВВС США, а на выходных был арестован ветеран ВМС, который также играл в недавних событиях ведущую роль.

Кроме того, при попытке проникнуть в офис спикера Нэнси Пелоси была убита женщина, оказавшаяся ветераном американских ВВС, которая активно поддерживала популярные среди ультраправых теории заговора, в том числе QAnon.

Другим проявлением проблемы стало недавнее сообщение Сухопутных войск США об увольнении младшего офицера, в отношении которого ведётся расследование из-за видео, опубликованного им на его 3-миллионную аудиторию в TikTok. В этом видео, как поясняет издание, военный отпускает шутки на тему уничтожения евреев в нацистских концлагерях.

Все эти события произошли на фоне того, как менее месяца назад исполняющий обязанности министра обороны поручил своему ведомству пересмотреть политику, касающуюся групп ненависти в армии. Среди предложенных мер есть и рекомендации наказывать тех, кто принимает участие в экстремистской деятельности, отмечает Politico.

Между тем специалист по крайне правым группировкам Марк Питкэвидж заявил изданию: «Число экстремистов в вооружённых силах увеличилось из-за того, что в ряды вооружённых сил пытаются вступить всё больше сторонников превосходства белой расы, а также из-за распространения идей о превосходстве белой расы среди некоторых действующих военнослужащих».

При этом, по его словам, усилия военных по выявлению подобных элементов в своих рядах носят в лучшем случае «бессистемный» характер.

Питкэвидж перечислил целый ряд инцидентов, произошедших за последние несколько лет с участием правых экстремистов из числа военных. Среди прочего, он напомнил и о военнослужащих, предлагавших обучать изготовлению взрывчатки для нападений на левых активистов, и о военных, которые вступали в пронацистские организации и ездили на Украину, не получив на это приказа. А один боец Национальной гвардии Флориды даже основал неонацистскую группировку.

«Почти все экстремисты в этих примерах были первоначально разоблачены либо журналистами, либо антирасистскими активистами, и это очередной тревожный сигнал, говорящий о том, что в войсках, возможно, нет достаточного самоконтроля», — подчеркнул Питкэвидж.