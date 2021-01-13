 

Euronews – рынок ПК переживает рекордный рост на фоне карантина

13.01.2021, 21:00, Новости дня
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Вопреки предыдущим безрадостным прогнозам, на рынке персональных компьютеров произошёл рекордный за десятилетие рост на фоне пандемии и вынужденной домашней изоляции потребителей. Важную роль здесь сыграли карантин и удалённая работа, из-за чего наметилась тенденция к переходу потребителей с мобильных устройств на персональные компьютеры, пишет Euronews.

После шести лет падения продажи компьютеров показали рекордные за десятилетие темпы роста. По данным International Data Group, в 2020-м частные пользователи и компании приобрели на 13 процентов больше стационарных ПК по сравнению с прошлым годом. Лидерами оказались китайская Lenovo, американские HP, Dell, Apple и тайваньская Acer.

Между тем ещё весной, на фоне приостановки заводов в Китае, аналитики сообщали о новом кризисе и самом крутом за семь лет падении в этом сегменте рынка.

РАЙАН РЕЙТ, вице-президент программы Mobile Device Trackers компании IDC: В первом квартале 2020-го мы наблюдали серьёзный спад, потому что мир был закрыт на карантин, были нарушены цепочки поставок. И вот мы перешли от марта к декабрю — и мы видим, что позитивное движение набирает обороты. 

Свою роль сыграли карантин и удалённая работа: наметилась тенденция к переходу потребителей с мобильных устройств на персональные компьютеры. 

РАЙАН РЕЙТ: Пандемия, очевидно, оказала негативное влияние на среду обитания человека в целом, в этом нет сомнений. Но если каким-то образом абстрагироваться от этого, то можно увидеть, что изоляция людей способствовала развитию потребительских технологий. Анализируя перспективы в июне, мы думали, что потребители будут сокращать расходы из-за экономической неопределённости во всём мире и ситуации вокруг. Но всё оказалось совсем не так. 

Повлиять на рынок персональных компьютеров может и развитие торгового конфликта между США и Китаем после прихода к власти администрации Джо Байдена. 

РАЙАН РЕЙТ: Я думаю, все страны нуждаются друг в друге для развития технологий. И никто не выиграет от напряжённости в торговых отношениях, конечно — ни потребители, ни многочисленные компании, которые пытаются продолжать работу. 

Перспективы рынка после пандемии называют одной из тем Выставки потребительской электроники CES в Лас-Вегасе, которая в этом году организована в виртуальном формате.

Дата выхода в эфир 12 января 2021 года. 



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