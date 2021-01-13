 

В Великобритании зарегистрировали рекордную суточную смертность от COVID-19

13.01.2021, 20:56, Новости дня
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За сутки в Великобритании были зафиксированы 1564 смерти от COVID-19, это самый высокий ежедневный показатель с начала пандемии коронавируса, пишет 13 января Sky News.

Прежний рекорд – 1325 смертей за сутки был отмечен 8 января.

Издание отмечает, что три дня подряд в Великобритании выявляют около 50 тыс. новых случаев заболевания.

С 5 января в Великобритании снова ввели жесткий карантин. Главной причиной локдауна, по словам премьер-министра страны Бориса Джонсона, стал новый, более заразный штамм коронавируса.

Великобритания находится на пятом месте по распространению COVID-19 в мире. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса по состоянию на вечер 13 января. В стране выявлено 3 млн 220 тыс. заболевших, умерло более 84 тыс. человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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